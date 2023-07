Sound of Freedom : Le film no 1 aux États-Unis grâce aux ambassadeurs de la liberté

Des milliers d'ambassadeurs de la liberté ont joué un rôle central dans l'incroyable succès de « Sound of Freedom », permettant au film d'obtenir des résultats remarquables :

Film no 1 aux États-Unis le 4 juillet, le jour marquant le sauvetage de l'un des enfants dépeints dans le film Généré des revenus de près de 130 millions de dollars Vu par plus de 10 millions de personnes Obtenu une évaluation du grand public de 100 % sur Rotten Tomatoes Réalisé une « mission impossible » en battant « Indiana Jones » et « Mission impossible » à la billetterie Appuyé un mouvement qui a inspiré le sauvetage de milliers d'enfants

Ces réalisations témoignent de l'influence collective des ambassadeurs et de la vive réaction du public au problème urgent de la traite des enfants.

Nous avons rédigé une lettre ouverte pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à ces dirigeants courageux qui ont contribué au triomphe du film et lui ont permis de remplir sa mission cruciale : sensibiliser la population à l'odieuse réalité de la traite des enfants. L'appui indéfectible des ambassadeurs a mobilisé une armée de gens engagés dans la lutte pour la libération des quelque deux millions d'enfants actuellement réduits à l'esclavage et soumis à de multiples cas quotidiens d'exploitation sexuelle.

« Sound of Freedom » n'est pas seulement un film; c'est un mouvement pour libérer des millions d'enfants innocents des griffes de l'esclavage moderne. Ce mouvement a déjà permis de sauver des milliers d'enfants de souffrances et d'abus inimaginables.

La lettre ouverte invite également les leaders de tous les milieux, y compris le président des États-Unis, Joe Biden, les membres du Congrès, les juges de la Cour suprême, les dignitaires mondiaux, les célébrités et les dirigeants communautaires influents du monde entier, à rejoindre les rangs des « ambassadeurs de la liberté » et faire front commun contre la traite des enfants. Elle comprend des vidéos émouvantes réalisées par certains des estimés ambassadeurs de la liberté, qui font la promotion avec passion de la mission de « Sound of Freedom » consistant à sauver des vies. Ces vidéos confirment l'impact du film et justifient l'urgence de s'attaquer à la crise mondiale de la traite des enfants.

Des milliers d'ambassadeurs de la liberté se sont engagés de manière désintéressée à promouvoir cette mission. Bon nombre d'entre eux ont fait part de leurs réflexions au sujet de cette crise mondiale. Cliquez sur les liens pour voir leurs vidéos et entendre ce qu'ils ont à dire.

Téléchargez le fichier PDF pour lire la lettre ouverte dans son intégralité. Les vidéos inspirantes créées par d'autres ambassadeurs de la liberté seront publiées sur ShareFreedom.com.

À propos d'Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui est un investisseur, cinéaste et philanthrope et un ferme opposant à la traite des enfants. Son premier film, « Bella », qui a remporté les grands honneurs lors du TIFF (le plus grand festival international du film) et a reçu le prestigieux prix de la pomme dorée de Rotten Tomatoes, lui a valu une reconnaissance internationale.

Son plus récent film, « Sound of Freedom », a débuté le 4 juillet en tant que film no 1 aux États-Unis et a rapporté près de 125 millions de dollars au box-office après les trois premières semaines au cinéma. Après que 10 millions de personnes aient vu le film, le public lui a donné la note parfaite de 100 % sur Rotten Tomatoes. Par l'entremise de ses fondations, Viva Mexico et la fondation Sound of Freedom, il sert et soutient sans relâche les membres les plus vulnérables de la société, en contribuant de façon concrète à la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Eduardo Verastegui a reçu le prix Presidential Service pour sa contribution à l'amélioration du monde.

À propos d'Angel Studios

Angel Studios raconte des histoires porteuses d'espoir. Grâce à sa plateforme, des dizaines de milliers d'investisseurs choisissent les projets que le studio créera, financera et distribuera. Angel Studios permet aux créateurs et au public de former des communautés passionnées autour de leurs projets créatifs, ce qui rend l'histoire derrière l'histoire aussi importante que le projet final lui-même. Les premiers projets du studio, The Chosen and Dry Bar Comedy, ont généré des milliards de vues dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez Angel.com.

Au sujet de « Son of Freedom »

« Sound of Freedom » est un film inspirant basé sur des événements réels, qui met en lumière la réalité déchirante de la traite des enfants et les efforts héroïques déployés pour sauver des enfants innocents des griffes de l'exploitation. Le film vise à sensibiliser la population à la crise mondiale de la traite des enfants et à créer un mouvement qui mettra fin à ces crimes odieux.

