Souligner l'engagement et la générosité de personnes et d'organismes d'exception

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Ce soir, l'Association des professionnels en philanthropie (AFP) - section du Québec soulignera la Journée nationale de la philanthropie en décernant dix prix d'excellence à des personnes et des organismes qui ont fait preuve d'une générosité, d'un engagement et d'un leadership exceptionnels en philanthropie et qui méritent toute notre reconnaissance.

À 17 h, au Centre Mont-Royal à Montréal, nous aurons l'opportunité de découvrir les parcours inspirants de ces lauréats, sélectionnés par un jury présidé conjointement par Lili-Anna Pereša, présidente-directrice générale de la Fondation McConnell, et Andrew Molson, président du conseil d'Avenir Global. Andrew Molson a lui-même été distingué du prestigieux prix Philanthrope par excellence en 2019, en compagnie de sa famille.

Lauréats de l'édition 2023 de la Journée nationale de la philanthropie :

Prix Grand donateur par excellence : Marvin et Philippa Carsley , Fondation familiale Carsley

donateur par excellence : Fondation familiale Carsley Prix Grand donateur corporatif par excellence : Sun Life

donateur corporatif par excellence : Prix Bénévole par excellence en philanthropie : Isabelle Marcoux , présidente exécutive du conseil de Transcontinental inc.

présidente exécutive du conseil de Transcontinental inc. Prix Entreprise citoyenne par excellence (moins de 500 employés) : Pacini

citoyenne par excellence (moins de 500 employés) : Prix Entreprise citoyenne par excellence (500 employés et plus) : Danone

citoyenne par excellence (500 employés et plus) : Prix Jeunesse engagée par excellence en philanthropie ex aequo : Arianna Silla , étudiante à l'Université de Montréal ainsi que Mateo et Rafael Cardenas , étudiants au Collège Jean de Brébeuf

engagée par excellence en philanthropie ex aequo : étudiante à l'Université de Montréal ainsi que étudiants au Collège Jean de Brébeuf Prix Étoile montante de l'AFP Québec : Justine Lacasse , coordonnatrice aux communications et au développement philanthropique, Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog

coordonnatrice aux communications et au développement philanthropique, Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie : Martin Munger , directeur général, Les Banques alimentaires du Québec

directeur général, Les Banques alimentaires du Québec Prix Organisme à but non lucratif par excellence : Chez Doris

Prix Coup de cœur : Les Lucioles du Phare

À propos de la Journée nationale de la philanthropie

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l'engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d'une centaine de sections de l'AFP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.

À propos de l'Association des professionnels en philanthropie

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L'AFP compte plus de 26 000 membres à l'international, dont plus de 3 000 au Canada et 371 dans la section du Québec. L'AFP fait la promotion de l'importance et de la valeur de la philanthropie et permet aux personnes et aux organisations de pratiquer une collecte de fonds éthique et efficace.

Pour consulter la liste complète des lauréats de 2023, visitez le https://afpquebec.ca/fr/journee-nationale-de-la-philanthropie/programmation-de-la-journee/#laureats

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) tient à remercier ses généreux partenaires DIAMANT qui nous aident à faire de cette journée un grand succès! Merci PearTree Financial Services, BNP Performance philanthropique, Global Philanthropic Canada et RBC Banque Royale.

