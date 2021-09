Un accès unique à l'information sur tous les candidats aux élections fédérales en 109 langues sur YouCount.ca Tweet this

Accessible en 109 langues, YouCount.ca propose une base de données consultable de représentants politiques aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Les utilisateurs doivent simplement entrer un code postal, une adresse ou le nom d'un point de repère pour trouver des informations sur leurs candidats locaux.

« Nous savons que même les plus petits obstacles peuvent frustrer les gens qui veulent voter, mais pensent qu'ils n'ont pas assez d'informations sur les partis, les candidats ou même les règles, comme les pièces d'identité requises. Notre objectif est d'intégrer autant d'informations que possible en un seul endroit, avec des liens vers les sources originales--comme un annuaire téléphonique avec des éléments similaires à la section de référence de la bibliothèque. Si YouCount.ca aide à soulager un peu les frictions qui empêchent les gens de voter, notre travail sera terminé », a déclaré la Dr. Carla Caruana, directrice de recherche de GLOCAL.

Ce module sur les élections fédérales fait suite au lancement officiel de YouCount.ca en 2020 et à des projets pilotes antérieurs sur les élections provinciales en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, et profite à tous les citoyens et résidents canadiens.

« En tant que nouvel immigrant, YouCount.ca a été une aide vraiment énorme pour aborder tout ce qui vient avec un paysage politique inconnu. Cela m'a aidé à me mettre à jour rapidement et à me sentir plus connecté à mon nouveau pays, le Canada », a déclaré Stephanie Lowe, coordonnatrice des questions Autochtones de GLOCAL.

« Je vois YouCount.ca devenir une ressource essentielle et inestimable pour bâtir un Canada de l'avenir où les citoyens de tous âges sont politiquement conscients, engagés et ont un sentiment d'appartenance et d'épanouissement », a déclaré Faye Ying.

La plateforme développe également un forum interactif de questions-réponses, Ask Eager Beaver, ainsi que des boîtes à outils électroniques, et des jeux-questionnaires pour que les utilisateurs puissent interagir avec leurs représentants politiques et se renseigner sur les institutions démocratiques du Canada.

Aujourd'hui, GLOCAL publie des données amusantes sur l'élection fédérale: John/Jean est le prénom le plus courant parmi tous les candidats de 2010, et la circonscription électorale de Saint-Boniface--Saint-Vital (Manitoba) a le plus de candidats (21).

Visitez YouCount.ca aujourd'hui pour accéder à des informations importantes sur le système politique du Canada et y compris les candidats politiques.

À propos de la Fondation GLOCAL du Canada

GLOCAL Foundation of Canada/La Fondation GLOCAL du Canada est une organisation non partisane et sans but lucratif qui cherche à encourager la participation civique avec une sensibilisation mondiale renforcée et un engagement local via YouCount.ca.

Imagerie

Images pour YouCount.ca

SOURCE GLOCAL Foundation of Canada

Renseignements: Pour plus d'informations, contactez: Rohil Sharma, Chef de projet, GLOCAL, [email protected], 778-893-2095, www.glocalfoundation.ca; Audrey Plé, Communicatrice et Coach, Magenta Marketing Inc., [email protected], 604-506-2266, www.magentamarketing.ca