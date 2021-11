LES ŒUVRES D'ART D'UNE VALEUR COMBINÉE D'UN MILLIARD DE DOLLARS D'ART QUI FERONT L'OBJET DE 7 VENTES AUX ENCHÈRES EN UNE SEMAINE ont été dévoilées aujourd'hui dans les galeries de Sotheby's, à New York -

De la légendaire collection Macklowe à la vente aux enchères « The Now » destinée aux leaders de demain

MISES AUX ENCHÈRES : DU 15 AU 19 NOVEMBRE

NEW YORK, 5 novembre 2021 /CNW/ - L'intégralité des œuvres offertes lors de la semaine de vente aux enchères de Sotheby's en novembre, qui compte plus de 680 lots constituant l'une des plus importantes séries de ventes aux enchères jamais organisées, a été dévoilée au public aujourd'hui dans les galeries de Sotheby's, à New York.

D'une valeur combinée estimée avoisinant le milliard de dollars, les produits exposés et en vente seront appuyés par la célèbre collection Macklowe, l'une des plus grandes collections de tout genre jamais mises sur le marché. L'offre de novembre comprendra 35 œuvres de la collection, chacune étant un chef-d'œuvre à part entière. Pour en savoir plus, cliquez ici et ici Ces œuvres seront présentées en même temps que trois autres ventes en soirée, avec des œuvres remarquables allant de la fin du XIXe siècle jusqu'à des œuvres d'art réalisées au cours des 20 dernières années, notamment Banksy , Jean-Michel Basquiat , Mark Bradford , Leonora Carrington , Jordan Casteel , Frida Kahlo , Lee Krasner , Claude Monet , Yoshitomo Nara et plusieurs autres encore, ainsi que 50 œuvres de la collection du légendaire collectionneur d'art et grand producteur de télévision Douglas S. Cramer, dont le chef-d'œuvre de Roy Lichtenstein, Two Paintings…Craig - un cadeau de l'artiste et un symbole de leur profonde amitié. La semaine de ventes en soirée comprendra également la vente aux enchères d'un lot unique de The Constitution of the United States , au profit de la Dorothy Tapper Goldman Foundation.

Quelques moments forts de la prochaine saison :

Le Nez d' Alberto Giacometti (valeur estimée entre 70 et 90 millions de dollars), provenant de la célèbre collection Macklowe, est l'une des sculptures les plus importantes et les plus puissantes de l'artiste. Contenant des références au surréalisme et à la sculpture africaine, Le Nez résume l'angoisse existentielle qui est au cœur de l'œuvre de Giacometti. Aucun autre exemplaire de cette sculpture extraordinaire n'a été vendu aux enchères, la majorité d'entre eux ayant été acquis presque immédiatement par les plus grands musées du monde.





La magnifique œuvre Coin du bassin aux nymphéas de Claude Monet datant de 1918, un chef-d'œuvre tardif montrant les célèbres nénuphars de l'artiste dans son jardin de Giverny, est mise en vente pour la première fois depuis près de 25 ans. La valeur estimée de l'œuvre dépasse les 40 millions de dollars. Elle est accompagnée de trois autres peintures de Monet, dont sa séduisante scène côtière datant de 1888, Antibes vue de la Salis (valeur estimée entre 10 et 15 millions de dollars). Vous trouverez le communiqué distinct portant sur l'œuvre Coin du bassin aux nymphéas ici .

