SOS violence conjugale lance un appel à une mobilisation générale en soutien aux victimes de violence conjugale

« La violence conjugale est une problématique sociale, un problème qui nous appartient collectivement et qu'on doit régler ensemble. On fait toutes et tous partie de la solution. Les événements atterrants des sept dernières semaines appellent une réaction populaire ferme et énergique, et j'ai la conviction que les Québécoises et les Québécois y participeront massivement. Cette mobilisation doit être proportionnelle à l'inadmissibilité de ce fléau qui perdure depuis trop longtemps et qu'aucune société ne peut ni ne doit tolérer. » a déclaré Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS violence conjugale.

À propos de SOS violence conjugale

SOS violence conjugale est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à contribuer à la sécurité des victimes de violence conjugale ainsi qu'à la réduction de celle-ci et de ses conséquences. Pour ce faire, l'équipe offre des services aux victimes, à la population et à toutes les personnes touchées par ce fléau.

