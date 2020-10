Sortir du cadre, c'est ce qui fait la marque de l'ESG UQAM

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) dévoile sa nouvelle identité de marque sous la signature « Sortir du cadre » en vue de refléter son évolution et l'importance d'entretenir une différence dans un monde qui change.

En 2021, l'ESG UQAM aura 30 ans. Et avec de grands projets à venir, dont un nouveau pavillon annoncé pour 2022, situé au 1250, rue Sanguinet, l'ESG UQAM s'assume haut et fort. Dans un contexte inédit à l'échelle locale et internationale, l'École des sciences de la gestion soutient que la manière de former la relève en gestion doit encourager la pensée critique et développer les esprits uniques afin de changer le cadre des affaires et l'adapter à de nouvelles réalités.

Le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, affirme que l'École a toujours eu à cœur de voir et de faire les choses autrement. « Je suis très fier de cette nouvelle identité pour l'ESG UQAM, parce que cela nous ressemble. Elle atteste ce que nous sommes depuis toujours, en plus de rejoindre les aspirations de la nouvelle génération d'étudiantes et d'étudiants, une génération critique, engagée et prête à sortir du cadre. Notre mission est de développer ce potentiel avec eux pour qu'ils deviennent des acteurs d'impact, des créateurs de valeurs économiques, sociales et environnementales dans la société ».

Dans la foulée de son plan stratégique 2020-2025, l'ESG UQAM a choisi de travailler avec l'agence Cossette, dont la chef de la direction Mélanie Dunn est elle-même diplômée de l'ESG UQAM, pour redéfinir son positionnement marketing. La nouvelle identité a été conçue autour de trois piliers : pensée critique, activisme et altruisme. Moins prédominante, la couleur rouge emblématique de l'École est devenue plus vibrante. Les visuels sont épurés pour laisser toute la place aux étudiants qui revendiquent leur authenticité et leurs différences.

« Le monde des affaires est en perpétuel changement et le contexte des derniers mois le démontre une fois de plus. Il est essentiel que les futurs gestionnaires soient capables de s'adapter, d'être résilients et de penser en dehors des sentiers battus. L'ESG UQAM a parfaitement compris comment intégrer cette dimension dans son enseignement et dans l'expérience qu'elle fait vivre à ses étudiantes et étudiants », fait savoir Pierre Laporte, président de Deloitte Québec, diplômé et président du Conseil stratégique de l'ESG UQAM.

Depuis sa création en 1991, et dans le contexte de crise de la COVID-19 en particulier, le corps professoral de l'ESG UQAM a lancé de nombreuses initiatives de recherche afin de permettre au monde des affaires de s'adapter et de « sortir du cadre » dans de nombreux domaines, allant du management à l'urbanisme en passant par le marketing et la gestion des risques, l'éthique, les milieux de vie intelligents et durables, l'intelligence d'affaires ou encore les Fintechs. Avec plus de 70 programmes aux 3 cycles d'études, l'École s'appuie sur ses nombreuses expertises pour permettre à sa communauté étudiante d'explorer le futur des affaires avec l'esprit critique et la confiance qu'on lui connaît.

À propos de l'ESG UQAM

Au cœur de Montréal, l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) cultive la pensée critique et développe des esprits uniques pour changer le cours des affaires et l'adapter à de nouvelles réalités.

Campagne « Sortir du cadre » de l'ESG UQAM

CRÉDITS

Annonceur : ESG UQAM -- Maud Pidou

Agence : Cossette

Maison de production : Septième

Motion designer : Pier-Luc Bourgault

Son : Lamajeure (Jacob Côté)

Photographe : Maxyme G. Delisle @ Consulat

Productrice : Éliane Sauvé

Le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, est disponible pour des entrevues.

Les visuels de la campagne peuvent être téléchargés à partir de la Salle de presse de l'UQAM.

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Renseignements: Julie Meunier, Conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et évènements spéciaux, Service des communications, UQAM, Cell. : 514 [email protected]

Liens connexes

www.esg.uqam.ca