Sortie no 24 de l'autoroute 640, en direction est, à Blainville - Le gouvernement et la Ville de Blainville s'unissent pour améliorer la sécurité et la fluidité

LAVAL, QC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente de collaboration concernant le réaménagement de l'intersection de la sortie no 24 de l'autoroute 640, en direction est, et du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, à Blainville.

Par son appui, le gouvernement répond favorablement à une demande du milieu visant à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur.

Ce projet de réaménagement comprend notamment l'ajout de feux de circulation et d'une voie de virage à droite, menant de la sortie de l'autoroute 640, en direction est, au chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. Il comprend également le prolongement de la piste multifonctionnelle située à proximité. L'entente prévoit, entre autres, que la Ville sera maître d'œuvre du projet.

Citations

« Une fois de plus, notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population et de ses partenaires, les villes. Les usagers de la route, les cyclistes et les piétons pourront bientôt bénéficier de nouveaux aménagements plus sécuritaires qui amélioreront la mobilité dans ce secteur. Je tiens à remercier la Ville de Blainville pour sa grande collaboration et son implication dans la réalisation de ce projet. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Blainville, qui peuvent se réjouir que ce réaménagement aille de l'avant. Plus de fluidité, des retombées économiques et sociales concrètes, et une qualité de vie améliorée, ça ne peut qu'être positif pour notre communauté. Je me joins à mon collègue ministre des Transports afin de souligner le travail concerté de la mairesse Poulin et du conseil de ville pour la concrétisation de ce projet. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« C'est une étape importante d'un projet majeur qui se concrétise afin d'améliorer la fluidité et la sécurité de ce secteur. D'ailleurs, les citoyennes et citoyens s'attendent à des actions en ce sens. La collaboration du gouvernement du Québec était essentielle pour en venir à cette entente et amorcer les travaux. Je remercie d'avance les personnes qui utilisent régulièrement cette sortie pour leur patience et leur prudence pendant la durée du chantier. »

Liza Poulin, mairesse de Blainville

Faits saillants

Le projet de réaménagement vise à :

améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation à l'intersection de la sortie n o 24 − Montée Lesage − Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse de l'autoroute 640, en direction est;

encourager le transport actif par le prolongement de la piste multifonctionnelle située sur le côté sud du chemin du Bas-de-Sainte- Thérèse , en lien avec la Politique de mobilité durable - 2030;



améliorer les accès au chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, près de l'autoroute 640, en direction est.

Les travaux prévus consistent à :

élargir la bretelle de sortie n o 24 de l'autoroute 640, en direction est, et à ajouter une voie de virage à droite avec îlot déviateur;

ajouter des feux de circulation à l'intersection de la sortie n o 24 et du chemin du Bas-de-Sainte- Thérèse ;



prolonger la piste multifonctionnelle située au sud du chemin du Bas-de-Sainte- Thérèse ;



élargir la chaussée du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse à deux voies, sur environ 400 m ;



réaménager l'accès de l'école Montessori International Blainville au chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse , à l'angle de la sortie n o 24;



ajouter un accès au chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse , à l'est de la sortie n o 24, avec feux de circulation.

L'entente signée entre le Ministère et la Ville de Blainville prévoit, entre autres, que :

prévoit, entre autres, que : la Ville est maître d'œuvre du projet et paie pour la majeure partie des travaux;



le Ministère contribue à l'élaboration des plans et devis ainsi qu'à l'installation du système d'éclairage et paie notamment pour l'asphaltage et l'entretien de la bretelle de sortie n o 24 jusqu'au chemin du Bas-de-Sainte- Thérèse .

La sortie no 24 − Montée Lesage − Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse de l'autoroute 640, en direction est, accueille en moyenne 7 950 véhicules chaque jour.

