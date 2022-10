Sortie du rapport de consultation publique sur le Quartier chinois

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public son rapport portant sur le Quartier chinois. Le rapport et la documentation de la consultation se trouvent sur le site de l'OCPM à l'adresse ocpm.qc.ca/quartierchinois

La commission a tenu une consultation hybride; toutes les activités de consultation se sont tenues à la fois en personne et virtuellement. La commission a reçu plus d'une centaine d'opinions. Elle a été suivie par près de 700 personnes, en salle et en ligne.

Quartier chinois de Montréal (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal)

La consultation portait sur la proposition de la Ville de Montréal d'adopter le règlement (P-04-047-235). Ce règlement vise à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois, situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les limites du Quartier chinois sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. Le projet de règlement à l'étude propose l'élargissement des limites du quartier jusqu'à la rue De Bleury à l'ouest et jusqu'à la rue Sainte-Élisabeth à l'est.

Le mandat de consultation confié à l'OCPM portait sur des éléments spécifiques liés aux projets de construction. Pour la population toutefois, la consultation s'inscrivait dans un continuum de démarches initiées par la Ville pour réfléchir à l'avenir du Quartier chinois et le protéger. De nombreuses personnes ont exprimé leurs inquiétudes pour l'avenir du quartier. Le règlement proposé est bien accueilli, mais les préoccupations sont plus vastes.

La commission recommande l'adoption du règlement et elle formule des recommandations pour atteindre les objectifs de revitalisation du Quartier chinois. Les modifications proposées au Plan d'urbanisme ne constituent qu'une étape parmi d'autres, incluant des mesures pour la protection du patrimoine immatériel. Il ressort de cette consultation que le patrimoine bâti n'est pas le seul élément menacé dans le Quartier chinois. Pour éviter de créer une sorte de musée à ciel ouvert, la protection du patrimoine bâti doit être accompagnée de mesures permettant au quartier de demeurer un milieu de vie complet et animé.

L'approche globale requise se retrouve dans le Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois adopté par l'arrondissement de Ville-Marie. Ce plan n'était pas l'objet de la présente consultation de l'OCPM. Il semble toutefois répondre à de nombreuses préoccupations formulées dans les opinions exprimées. Ce plan d'action vise à soutenir la vitalité du quartier, en enrichissant l'expérience vécue par la population usagère du quartier et en encourageant les initiatives pouvant dynamiser le quartier et générer de l'achalandage.

