Sortie du rapport de consultation publique sur la requalification du 4500, rue Hochelaga

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public son rapport sur la requalification du 4500, rue Hochelaga. Le rapport et la documentation de la consultation se trouvent sur le site de l'OCPM à l'adresse https://ocpm.qc.ca//consultation-publique/requalification-4500-rue-hochelaga.

Requalification du 4500, rue Hochelaga (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal)

À la demande du conseil d'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l'OCPM afin de consulter la population montréalaise sur le règlement qui autoriserait la démolition du bâtiment commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte, développé par un promoteur privé. La construction, en six phases, vise la réalisation d'un projet mixte comportant des bâtiments d'une hauteur variant d'un à dix étages. On annonce la construction de 928 logements répartis en 205 unités locatives, 583 unités privées et 140 unités à vocation coopérative. Le plan prévoit aussi des usages mixtes et un effort de verdissement important.

La requalification du 4500, rue Hochelaga constitue une occasion privilégiée de mettre en œuvre des principes d'aménagement et de développement durable. Il est proposé de construire un milieu de vie marqué par la mixité sociale, la diversité des usages, une offre de logements variée et de qualité, une offre commerciale et culturelle diversifiée, un verdissement accru et un engagement en matière d'écoresponsabilité.

L'OCPM a reçu près de 200 contributions et environ 600 personnes ont suivi les événements de la consultation, en salle et en ligne. Le projet est généralement bien accueilli des personnes ayant participé à la consultation. La commission recommande donc l'adoption du règlement permettant sa réalisation, mais souligne l'importance d'y apporter des modifications. Elle formule 12 recommandations et demande, entre autres, de préciser la modification des hauteurs et des retraits, particulièrement sur l'avenue Bennett.

Soucieuse de voir une correspondance étroite entre le projet final et celui qui a été présenté lors de la consultation par le promoteur, la commission recommande d'apporter des précisions au projet de règlement sur la modulation des hauteurs, la densité maximale, l'illustration du traitement architectural, l'amélioration de l'ensoleillement et de la sécurité dans les espaces publics, la mobilité durable et la gestion des matières résiduelles. La commission invite la Ville et l'arrondissement à inscrire dans le cadre réglementaire leur vision d'aménagement et de développement, à l'égard de la planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux, et l'identification des sites susceptibles d'accueillir du logement social.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

Renseignements

Jean-Philippe Gavina

Coordonnateur aux affaires publiques

Office de consultation publique de Montréal

514 872-8719

[email protected]

SOURCE Office de consultation publique de Montréal