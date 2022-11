NEW YORK, 14 novembre 2022 /CNW/ - Soocas annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle brosse à dents électrique sonique, la brosse à dents électrique sonique Spark . La Spark procure aux gens l'efficacité, la puissance et la commodité d'un brossage n'importe où, contrairement aux tracas qu'ils éprouveraient avec une brosse à dents manuelle.

Brosse à dents électrique sonique Spark de Soocas

Even Meng, chef de la direction de Soocas, a suggéré : « Nous croyons que la brosse à dents électrique ne devrait pas être un outil bruyant et encombrant. Elle devrait plutôt être légère pour offrir une meilleure expérience à l'utilisateur. » Après deux ans de recherche et d'innombrables essais et erreurs, Soocas a conçu la Spark, la toute première brosse à dents électrique avec le nanomoteur Soocas. La Spark a une taille similaire à celle d'une brosse à dents manuelle et vise à redéfinir la portabilité et la commodité des brosses à dents sans compromettre leur pouvoir de nettoyage.

Faits saillants à propos de la Spark :

Conception industrielle de pointe : Conçue pour être ultramince avec une longueur de seulement 8,97 po et un poids de 0,13 lb, elle est aussi dotée d'un anneau lumineux unique et fabriquée avec des matériaux de haute qualité, comme un alliage d'aluminium, qui la rendent plus durable.

Conçue pour être ultramince avec une longueur de seulement 8,97 po et un poids de 0,13 lb, elle est aussi dotée d'un anneau lumineux unique et fabriquée avec des matériaux de haute qualité, comme un alliage d'aluminium, qui la rendent plus durable. Nettoyage robuste de la plaque : Sa puissance concentrée avec une perte d'énergie minimale est jumelée à des poils Dupont en forme de diamant pour retirer efficacement cinq fois la plaque sans que les mains se sentent engourdies.

Sa puissance concentrée avec une perte d'énergie minimale est jumelée à des poils Dupont en forme de diamant pour retirer efficacement cinq fois la plaque sans que les mains se sentent engourdies. Fonctionnalité centrée sur l'utilisateur : Fonctions conviviales intégrées, comme une minuterie intelligente de 2 minutes et un rappel pour changer de zone pour aider à établir de saines habitudes de brossage.

Fonctions conviviales intégrées, comme une minuterie intelligente de 2 minutes et un rappel pour changer de zone pour aider à établir de saines habitudes de brossage. Portabilité sans limites : Une recharge USB-C rapide de 2 heures d'une durée de 40 jours, accompagnée de la norme d'étanchéité la plus élevée, ouvre un monde de possibilité de lieux de brossages.

Une recharge USB-C rapide de 2 heures d'une durée de 40 jours, accompagnée de la norme d'étanchéité la plus élevée, ouvre un monde de possibilité de lieux de brossages. Procédures de test strictes : Une variété d'expériences ont été effectuées pour tester la Spark pour s'assurer que chaque fonction fonctionne correctement dans différents scénarios et pour réellement garantir la qualité du produit.

Prix de vente et canaux de vente :

Prix officiel : 39,95 $

Prix de vente : 27,95 $ (propre à la campagne)

Lancement initial : site Web officiel de Soocas

Autres canaux de vente : Amazon, Walmart.com et détaillants hors ligne

À propos de Soocas :

Fondée en 2015, Soocas a consacré ses efforts à la recherche et au développement de produits de soins personnels électriques qui offrent à sa clientèle commodité et simplicité. À l'heure actuelle, Soocas a obtenu 320 brevets technologiques et diverses certifications comme celles de la FDA et de la CDCC. Elle offre des brosses à dents et des hydropulseurs électriques.

Pour plus d'information sur les nouvelles de Soocas et pour répondre aux besoins en matière de relations publiques, veuillez communiquer avec les courriels ci-dessous :

Site Web : usa.soocas.com

Personne-ressource pour les relations publiques : [email protected]

Renseignements commerciaux : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945029/Soocas_Spark_Sonic_Electric_Toothbrush.jpg

SOURCE Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.