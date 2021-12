Sonoscope conclut une première ronde de financement de 4 M$.

Sonoscope compte également sur le soutien du Centech de l'École de Technologie Supérieure (ÉTS), CTS (Catalyseur Technologie Santé), la Banque de Développement du Canada (BDC), la Banque Nationale du Canada (BNC) ainsi que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

L'entreprise a été fondée par deux médecins d'urgence, Maxime Valois et Jean-François Lanctôt. Les deux fondateurs possèdent une grande expertise internationalement reconnue dans le domaine de l'échographie-ciblée et de la réanimation.

« La technologie développée par Sonoscope représente un potentiel exceptionnel pour révolutionner la médecine de réanimation. C'est pourquoi nous développons un produit qui permet d'acquérir simplement, efficacement, mais surtout automatiquement des images d'échographie. L'appareil novateur apportera des informations cruciales aux équipes médicales, permettra de sauver de précieuses minutes lorsque chaque seconde compte et ultimement de sauver des vies », nous confie Maxime Valois, président et co-fondateur de Sonoscope.

« Nous avons su rapidement nous entourer d'une équipe solide aux finances, en ingénierie et en gestion qui nous permet d'avancer le développement de notre technologie à un rythme soutenu. Nous avons déjà atteint tous les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour 2021 et l'année 2022 s'annonce tout aussi enlevante », déclare Jean-François Lanctôt, co-fondateur et CTO de Sonoscope.

« Le nouveau dispositif médical de Sonoscope permettra de protéger la vie de nombreux citoyens. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement se fait un devoir d'appuyer les initiatives qui visent à accélérer le développement des innovations en sciences de la vie. Je tiens à féliciter l'équipe de Sonoscope pour sa contribution majeure aux avancées de la médecine », ajoute Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« Portée par une demande croissante dans les pays émergents, Sonoscope contribue à transformer et à combler des besoins technologiques de secteurs économiques névralgiques d'ici et d'ailleurs. Grâce à Impulsion PME, nous avons les outils pour soutenir les jeunes entreprises québécoises à fort potentiel dans des industries moins prisées par les investisseurs locaux, comme celui des sciences de la vie », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos d'Impulsion PME

Doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, le programme Impulsion PME, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, a pour objectif d'aider les jeunes entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance à avoir accès à du capital d'investissement au stade de l'amorçage.

À propos de Sonoscope

Axée sur l'innovation, SONOSCOPE est une entreprise qui démocratise l'accès aux données échographiques en médecine à travers le développement de technologies novatrices et de formations de pointe.

Depuis 2010, l'entreprise fondée par deux médecins d'urgence a certifié plus de 1 500 médecins sur 5 continents pour l'approche EGLS, une formation en échographie-ciblée de réanimation conçue sur mesure pour les besoins des médecins œuvrant en contexte de soins critiques.

Le nouveau dispositif médical de Sonoscope donnera naissance à une toute nouvelle génération d'appareils de monitoring qui permettra une fois de plus de faire de meilleurs médecins et de meilleurs soins. Partout.

Renseignements: Jean-Philippe Therrien, Marketing et communications, [email protected]

