Sonia Benezra, Pierre-Yves McSween et Béatrice Picard unis pour le Salon des aînés de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 3 avril 2025 /CNW/ - La huitième édition du Salon des aînés de Saint-Jérôme se tiendra le samedi 6 septembre au Quartier 50+, réunissant une centaine d'exposants. L'événement prendra une dimension particulière avec la participation de Sonia Benezra, l'égérie de cette édition. Elle supportera la thématique « Habiter son quotidien », consacrée au soutien à domicile.

Béatrice Picard et Sonia Benezra (Groupe CNW/Salon des aînés de Saint-Jérôme)

« Je connais l'événement et son coordonnateur, Guillaume Nadon, depuis plusieurs années, confie Sonia Benezra. Quand il m'a contactée en novembre pour me proposer d'être l'égérie, la réponse était évidente. Comment refuser une cause qui me touche autant ? Je le fais pour la grande Béatrice Picard, la marraine, que j'admire, et donner une voix aux proches aidants », insiste-t-elle.

Une grande entrevue qui promet

Sonia Benezra lancera la huitième édition du Salon en accordant une rare grande entrevue à 10h, où elle discutera de soins à domicile. Elle sera accompagnée de la ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, pour cette conversation.

« Il nous a semblé naturel de confier cette grande entrevue à Danielle Ouimet, une amie du Salon. Danielle, forte de son expérience en interview, était la personne idéale. Sonia garde un excellent souvenir de leur rencontre à l'émission Bla Bla Bla à TVA », nous apprend Guillaume Nadon, coordonnateur du Salon.

Pendant plus de 6 ans, Sonia a accompagné à domicile sa mère, Perla, avec un profond don de soi. Sa priorité a été d'offrir un environnement sécurisant et chaleureux, où chaque geste du quotidien devenait un acte de soin.

Pierre-Yves McSween vous donne rendez-vous

Nous avons le plaisir d'annoncer la venue de Pierre-Yves McSween pour une grande conférence sur les finances à la retraite. Passer le cap des 50 ans est un moment clé pour revoir sa stratégie financière et préparer son avenir. L'expert, également animateur à Radio-Canada, abordera des sujets essentiels liés aux finances.

Une légende francophone dévoilée sous peu

Une annonce exceptionnelle sera faite dans les prochaines semaines. Le Salon des aînés de Saint-Jérôme a préféré attendre pour dévoiler son identité afin d'offrir à son public une révélation aussi surprenante qu'inoubliable. Une artiste légendaire, qui a marqué des générations, viendra partager des réflexions humaines et inspirantes. Un moment d'une intensité rare qui abordera des enjeux qui lui sont chers, comme le vieillissement créatif. Il faut suivre la page Facebook de l'événement pour connaître les prochains détails.

Le Salon des aînés de Saint-Jérôme 2025 sera présenté le samedi 6 septembre 2025, de 9h à 16h. La TRARA est le maître d'œuvre de cet événement depuis la première édition, en 2017.

