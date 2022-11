TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le Sondage sur les dépenses des Fêtes de CPA Canada 2022 montre que les consommateurs nourrissent de nouvelles inquiétudes pour les semaines à venir, habituellement une période de réjouissances. En effet, 67 % croient que l'inflation rendra plus difficile l'achat de cadeaux des Fêtes.

Malgré tout, les répondants s'attendent à dépenser 589 $ en moyenne pour des cadeaux, soit une somme semblable aux années passées. Et bien que 64 % des répondants n'aient pas épargné en prévision de l'achat de cadeaux dans les 12 mois précédents, plus de la moitié (54 %) entendent faire des dépenses du même ordre que l'an dernier.

Optimisme ou pessimisme au menu?

La période des Fêtes est censée être un moment privilégié pour créer des souvenirs inoubliables avec nos êtres chers, mais, compte tenu des pressions exercées par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, il n'est pas étonnant que 46 % des Canadiens se sentent plus stressés à l'approche des Fêtes qu'à d'autres moments de l'année. Pour que la magie opère, il ne suffit pas de demander une faveur au père Noël : 22 % des répondants croient qu'il leur faudra probablement s'endetter pour faire l'achat de leurs cadeaux.

« Les finances des ménages ont été mises à mal cette année. Ce qui avait commencé par une hausse des prix s'est aggravé, au point où le Canada connaît son taux d'inflation le plus élevé en presque 40 ans. Cela dit, il ne faut pas s'endetter pour autant », souligne Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Oui, l'heure est aux achats des Fêtes, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre à fêter selon ses moyens et adopter des habitudes simples pour favoriser la santé financière à long terme. »

Conseils de planification pour des Fêtes sans stress

Les caisses enregistreuses des détaillants vont bientôt résonner comme les musettes et consigner des milliards de dollars de ventes. Garder l'œil sur ses dépenses est une sage habitude, sans devenir grippe-sou cependant. Voici quelques conseils de CPA Canada pour composer avec cette période parfois difficile et éviter les excès.

Prévoyez le coup - Comme pour toute décision financière, planifiez vos achats du temps des Fêtes et fixez-vous un budget. Tâchez de faire partie de la tranche de 11 % de consommateurs qui évitent les achats de dernière minute - des achats souvent impulsifs et plus coûteux.

Cherchez les bonnes affaires - Une fois votre budget établi, essayez de maximiser chaque dollar en dénichant des aubaines pour faire tous vos cadeaux, d'autant plus que les soldes du temps des Fêtes sont nombreux. D'ailleurs, on constate que 57 % des répondants ont l'intention de profiter du Vendredi fou, du Cyberlundi et des soldes de l'Après-Noël, entre autres. Gardez-vous toutefois de dépenser outre mesure pour des articles dont vous n'avez pas besoin, sous prétexte qu'ils sont pour ainsi dire « donnés » et que le rabais est de courte durée.

Choisissez un cadeau qui n'a pas de prix - Vous devez vous serrer la ceinture? Faites don de votre temps. Près de la moitié des répondants (48 %) prévoient d'offrir des cadeaux non traditionnels, comme quelque chose qu'ils auront fait de leurs propres mains (22 %), ou encore de donner du temps à un proche, par exemple sous la forme d'une sortie en guise de cadeau (24 %).

Pour divers conseils sur la gestion des finances en toute saison, consultez la page « Ressources en littératie financière » de CPA Canada. Vous y trouverez un éventail de bonnes idées, accompagnées de suggestions de webinaires et d'ateliers instructifs, tout à fait gratuits.

Pour en savoir plus sur les habitudes et les intentions de dépenses des Canadiens pour les Fêtes, consultez notre document d'information au cpacanada.ca/depensesdesfetes.

Méthodologie du sondage

Les constatations sont tirées d'un sondage en ligne sur la plateforme Omnibus d'Ipsos réalisé pour CPA Canada entre le 8 et le 21 septembre 2022 auprès de 2 017 résidents du Canada âgés de 18 ans ou plus. Les données combinées ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'études et de la région, pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population du Canada. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. Ici, les résultats sont considérés comme précis à +/- 2,5 points de pourcentage près, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte du pays avait été interrogée.

