Sondage : près d'un tiers des travailleurs au Canada se désintéressent d'une offre d'emploi si l'employeur n'accepte pas de négocier au-delà du salaire

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - L'embauche de candidats au profil recherché nécessite souvent de bonifier l'offre avec des avantages non pécuniaires et la nouvelle recherche réalisée par le cabinet mondial de recrutement Robert Half le confirme. Trente-deux pour cent des travailleurs au Canada interrogés pour cette recherche ont admis s'être désintéressés d'un poste lorsque l'entreprise refusait la négociation d'aspects autre que le salaire. Robert Half a également interrogé des cadres supérieurs en finance à ce sujet et la quasi-totalité d'entre eux (99 %) a affirmé être ouverte à ce genre d'échanges avec les candidats répondant à une offre d'emploi : soixante-deux pour cent acceptent d'aborder la question de la rémunération, quarante-huit pour cent sont aussi prêts à négocier des avantages, quarante-quatre pour cent veulent bien envisager le perfectionnement professionnel et le remboursement de formations et quarante-trois pour cent sont favorables aux discussions sur le télétravail et les aménagements d'horaires.

Les travailleurs ont répondu à la question suivante : « Avez-vous déjà refusé une offre d'emploi ou perdu tout intérêt pour elle parce que l'entreprise n'était pas disposée à négocier des aspects allant au-delà du salaire (p. ex. : le titre du poste, les avantages accessoires et sociaux, le perfectionnement professionnel)? » Voici leurs réponses* :

Oui 32 % Non 35 % Je n'ai jamais entrepris de négociation après avoir reçu

une offre d'emploi 34 %

101 %

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Les CFO ont répondu à la question suivante : « Pour quels aspects êtes-vous prêts à faire preuve de flexibilité lorsque vous négociez avec des candidats? » Voici leurs réponses : **

Salaire 62 % Avantages 48 % Perfectionnement professionnel et remboursement de formations 44 % Télétravail ou arrangements d'horaires 43 % Titre de poste 37 % Je ne suis pas disposé à négocier avec les candidats 1 %

** Les réponses multiples étaient permises. Ce sont les réponses les plus fréquentes qui sont indiquées.

« Pour attirer et conserver les meilleurs, les organisations doivent comprendre ce qui est important pour les travailleurs au-delà du salaire, ainsi qu'être ouvertes et flexibles au moment de revoir tous les aspects de leur régime de rémunération », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half Finance et Comptabilité. « Une offre solide comprenant les choses qui comptent le plus pour les employés, comme l'équilibre entre le travail et la vie privée, des avantages sociaux concurrentiels et des possibilités d'avancement professionnel, est indispensable pour garder les employés engagés et motivés.

Plutôt que d'éviter les négociations, les professionnels devraient les considérer comme une occasion de souligner la valeur des capacités des candidats, a ajouté M. King. En ayant préparé des points de discussion et en ayant une bonne idée de ce que veut obtenir le candidat en négociant, l'employeur renforcera la confiance du candidat lors de l'entretien et la conversation sera plus positive et productive. »

