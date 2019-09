Sondage : Pour presque 9 dirigeants financiers sur 10 au Canada, le service-conseil serait une option de carrière attrayante

Les dirigeants financiers attirés par la variété et les défis professionnels

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Une place à la haute direction, est-ce la dernière étape d'une carrière réussie? Selon un récent sondage auprès des dirigeants financiers de l'agence de dotation Robert Half Management Resources, pas nécessairement. Presque 9 directeurs financiers sur 10 au Canada ont déclaré que l'option d'une carrière en service-conseil est attrayante pour les cadres supérieurs travaillant en comptabilité et en finance; de ce nombre, pour 35 % l'option est très attrayante, pour 55 %, elle est quelque peu attrayante.

Pour 26 % des répondants qui trouvent l'option de services-conseils attrayante, les aspects les plus appréciés sont la variété et les défis professionnels. Environ 2 dirigeants financiers sur 10 affirment que c'est l'horaire flexible (24 %) et la rémunération (18 %) qui a le plus grand pouvoir d'attraction.

« Une carrière en service-conseil offre aux professionnels de la finance expérimentés une exposition à une plus grande variété d'organisations, d'industries et de projets. De leur côté, les entreprises acquièrent l'expertise de transition spécialisée nécessaire pour mener à bien de nouvelles initiatives de gestion du changement, ou pour s'adapter aux besoins réglementaires évolutifs » explique David King, président de district principal pour Robert Half Management Resources. « Les professionnels des finances de niveau supérieur détiennent plusieurs années d'expérience pour ce qui est d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers. Ils sont donc les personnes-ressources idéales pour donner des conseils stratégiques. »

M. King a ajouté : « Le service-conseil offre aux professionnels chevronnés des finances un changement de rythme bienvenu et une plus grande flexibilité, tout en faisant progresser leur carrière grâce à de nouveaux défis et projets. »

Quelles sont les qualités requises pour être expert-conseil? Robert Half Management Resources présente cinq qualités importantes :

Adaptabilité -- Un expert-conseil doit savoir s'habituer à de nouvelles personnes, à de nouveaux processus et à de nouvelles technologies, puisqu'il change d'environnement d'une affectation à une autre. Gestion du changement -- Un expert-conseil doit souvent offrir du soutien aux équipes durant les périodes de transition. Offrir une nouvelle perspective basée sur l'expérience peut aider les entreprises à se frayer un chemin sur des territoires inexplorés. Motivation et enthousiasme -- Les entreprises dépendent d'experts-conseils pour prendre des initiatives et pour soutenir les projets jusqu'à leur réalisation, et ce, en générant de la motivation chez le personnel et les intervenants. Compétences personnelles -- Un expert-conseil doit savoir communiquer efficacement l'information et les idées, savoir s'aligner sur divers points de vue et collaborer avec les autres collègues à travers l'entreprise. Expertise technique -- Les entreprises recherchent un professionnel ayant les connaissances et l'expertise requises pour atterrir dans une situation et être prêt immédiatement à se lancer à l'ouvrage.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Management Resources et mené par une firme de sondage indépendante. Il est fondé sur les réponses de plus de 300 dirigeants financiers dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

Robert Half Management Resources

Robert Half Management Resources est le principal fournisseur mondial de cadres supérieurs spécialisés en finance, en comptabilité et en systèmes d'entreprise en vue de répondre aux besoins de recrutement d'employés intérimaires et contractuels des entreprises. Personnalisant son approche pour chaque organisation, Robert Half Management Resources peut fournir un consultant unique, une équipe financière ou des services-conseils complets, fournis par Protiviti, une filiale de Robert Half. Avec plus de 135 bureaux dans le monde, Robert Half Management Resources collabore avec des entreprises de toute taille, y compris avec plus de la moitié des 100 premières entreprises figurant au classement FORTUNE 500®. Pour en savoir plus, visitez roberthalf.ca/fr/management-resources.

