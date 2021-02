Sondage NOVIPRO/Léger - Portrait des TI en entreprise au Canada (5e édition) - La pandémie freine les ambitions des organisations

La cybersécurité et l'intelligence artificielle mises sur pause pour répondre aux urgences opérationnelles

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a complètement bousculé les TI dans les entreprises canadiennes, révèle le cinquième portrait annuel NOVIPRO/Léger. L'année 2020 aura été marquée par une diminution importante des investissements en cybersécurité et le report de plusieurs projets d'intelligence artificielle. Au plus fort de la crise, assaillies par les demandes opérationnelles, les équipes TI ont délaissé plusieurs priorités, fragilisant le développement de leurs organisations. Alors que des tendances claires sur l'évolution des technologies de l'information se dessinaient depuis 2016, la COVID-19 a joué les trouble-fêtes et chamboulé les plans de nombreuses entreprises.

« L'étude démontre une année marquée par le changement. Les entreprises ont dû s'ajuster de manière excessivement rapide afin de minimiser les impacts de la pandémie sur leurs opérations, » explique Yves Paquette, co-fondateur et président de NOVIPRO. « Toutefois, il sera impératif pour les organisations d'intégrer à nouveau une perspective à plus long terme afin d'encourager un retour à la stabilité. »

Baisse marquée des investissements en sécurité

C'est sans surprise que plus de quatre entreprises sur cinq (81 %) affirment que la pandémie a ébranlé leurs pratiques en matière de sécurité, notamment en raison de l'implantation massive du télétravail. Malgré la recrudescence des risques encourus dans une telle configuration, seulement 25 % des organisations planifient investir dans des solutions pour améliorer leur sécurité d'ici deux ans, une baisse notable par rapport à 2019 (42 %).

Le portrait démontre également que 53 % des sources des menaces informatiques proviennent des employés eux-mêmes. De ce pourcentage, plus du tiers des attaques (35 %) serait induit par une ressource interne malveillante et 18 % seraient attribuables à une erreur de bonne foi d'un employé.

« Ce résultat est inquiétant, d'autant plus que seules deux entreprises sur cinq s'estiment très bien protégées contre les pertes ou les vols de données, les intrusions ou les virus », illustre Dominique Derrier, CISO de NOVIPRO et président de l'Association de Sécurité et de l'Informatique du Montréal Métropolitain. « Avec la montée du télétravail, elles ont tout intérêt à investir rapidement dans leur sécurité », ajoute-t-il.

Frein pour l'IA

Coup dur pour l'IA : contrairement à la tendance observée depuis quatre ans, les investissements reculent cette année au profit d'autres projets de TI. En effet, 29 % des entreprises canadiennes comptent investir dans ce créneau d'ici les deux prochaines années contre 36 % en 2019. Néanmoins, tout n'est pas perdu, alors que 87 % des organisations ayant implanté des solutions d'IA disent en retirer des bénéfices, particulièrement liés à la diminution des risques d'erreur et à l'augmentation de la qualité de leurs produits ou services.

« L'intelligence artificielle peut représenter un investissement colossal pour les entreprises. Pourtant, elles y gagnent à long terme puisque ces technologies optimisent leurs opérations tout en rehaussant leur niveau de sécurité », déclare Éric Cothenet, directeur Solutions technologiques chez NOVIPRO.

Perception perturbée des TI

Alors qu'on observait une progression constante de la place et de l'importance des TI chez les moyennes et grandes entreprises canadiennes depuis les quatre dernières années, on note un changement important en 2020. Les organisations perçoivent davantage leurs TI comme étant fonctionnelles plutôt qu'avant-gardistes. De fait, la cote « avant-garde » des infrastructures est passée de 41 % en 2019 à 29 % pour 2020. Elles sont également vues comme un investissement plutôt qu'un partenaire stratégique. D'ailleurs, l'équipe des TI semble moins impliquée dans les stratégies d'affaires comparativement à l'année dernière.

Seulement 37 % des organisations rapportent avoir totalement confiance envers leur équipe des TI en matière de sécurité, une proportion légèrement en baisse (42 %) par rapport à 2019.

À propos du sondage NOVIPRO/Léger 2021

Depuis maintenant cinq ans, NOVIPRO sonde les entreprises canadiennes sur leurs priorités et défis en matière de TI. Au fil des années, l'étude a notamment permis de mettre en lumière des tendances en matière de déploiement de projets d'intelligence artificielle, de solutions de cybersécurité, d'implantation d'infonuagique et d'investissement dans les TI.

Les données du cinquième portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises canadiennes NOVIPRO/Léger proviennent d'un sondage web réalisé entre le 8 septembre et le 23 octobre 2020 auprès de 300 décideurs en TI, 75 directeurs qui ne travaillent pas en TI, 78 décideurs qui ne sont ni directeurs, ni en TI et 31 clients de NOVIPRO.

À propos de NOVIPRO

Partenaire technologique depuis 1993, la mission de NOVIPRO est de guider les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires en mettant à profit la richesse de son capital humain, son éventail d'expertises et la puissance de son réseau. Avec une équipe de plus de 135 employés, NOVIPRO se démarque par l'excellence de ses solutions d'affaires, technologiques et infonuagiques.

SOURCE NOVIPRO

Renseignements: Contact média : NOVIPRO, Mathilde St-Vincent, CASACOM, [email protected], (514) 242-6852