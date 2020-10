Sondage : Malgré une présence réduite des élèves en classe, la sécurité routière en zone scolaire ne s'est pas améliorée, selon les parents

Ce sont là quelques-unes des conclusions d'un sondage national commandé par Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures, et Aviva Canada, son partenaire dans le cadre du programme Sécurité Routière Primaire. Ce sondage vise à évaluer l'incidence des mesures de santé publique en contexte de COVID-19 sur la présence à l'école et la sécurité routière en zone scolaire.

Bien qu'il y ait d'importants écarts d'une région à une autre, 73 % des élèves du préscolaire au secondaire 2 partout dans le pays assistent à leurs cours en personne à temps plein.

34 % des parents ont apporté d'importants changements à la manière dont leurs enfants se rendent à l'école et en reviennent, de plus en plus d'élèves y étant conduits en voiture ou s'y rendant à pied.

71 % des élèves se font maintenant conduire à l'école en voiture, font partie d'un covoiturage ou marchent, comparativement à 45 % avant la COVID-19.

20 % d'élèves en moins prennent l'autobus scolaire ou se servent du transport en commun.

Ces changements découlent de préoccupations concernant la distanciation physique ainsi que de modifications à l'horaire de travail des parents, en plus des raisons plus courantes telles que la distance, la commodité et la planification.

Les principales exceptions concernent le Québec, où 93 % des enfants fréquentent toujours l'école primaire à temps plein, et le Canada Atlantique, où 85 % des enfants sont encore en classe. Dans ces deux régions, près du tiers des élèves se rendent à l'école en autobus, comparativement à 13 % en Ontario et 5 % en C.-B.

En Ontario, où, dans la dernière année scolaire, un tiers des élèves se rendaient à l'école à pied (le plus haut taux au Canada), 20 % des parents ont choisi de garder leurs enfants à la maison à temps plein pour qu'ils suivent leur enseignement en ligne.

Toutefois, nulle part dans le pays, cette baisse du nombre d'élèves assistant en personne à leurs cours n'a permis d'atténuer les conditions de circulation dangereuses aux abords des établissements scolaires. Plus d'un quart des personnes interrogées sont d'avis que les embouteillages ont empiré autour de leurs écoles, et 42 % déclarent que la situation ne s'est pas améliorée.

Selon les résultats du sondage, les embouteillages, ainsi que les conducteurs qui commettent des excès de vitesse, n'observent pas les panneaux de circulation et exécutent des manœuvres de recul dangereuses, sont considérés comme les plus importantes menaces pour la sécurité des enfants.

« Les résultats de ce sondage nous rappellent qu'il continue d'y avoir de graves problèmes de sécurité dans nos zones scolaires et que nous ne devons pas l'oublier, même en temps de pandémie », a déclaré Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute.

« La sécurité routière dans les zones scolaires et aux abords des écoles primaires demeure une priorité de première instance et les conclusions de ce sondage font ressortir un important besoin, pour la société au sens large, de continuer d'investir dans la sécurité routière, a expliqué Catherine Brown, vice-présidente, Marketing et Responsabilité sociale à Aviva Canada. Les parents, les enseignants et les activistes communautaires peuvent télécharger le guide du programme Sécurité Routière Primaire pour découvrir comment rendre plus sécuritaires les zones scolaires de leur collectivité. »

Transport actif

Le sondage demandait également aux parents qui conduisent leurs enfants à l'école en voiture quelles mesures augmenteraient, selon eux, la probabilité que leurs enfants se rendent plus fréquemment à l'école à pied ou à vélo, le transport actif étant un élément important de notre programme Sécurité Routière Primaire qui vise à améliorer la sécurité dans les zones scolaires et à réduire les blessures de la route.

Un quart des parents seulement ont indiqué des mesures qui, selon eux, favoriseraient la marche, par exemple la réduction de la circulation autour de l'école aux heures d'arrivée et de départ des enfants et une intensification de la surveillance de la circulation, par exemple par des agents de police et des brigadiers scolaires.

41 % ont indiqué qu'aucune des mesures suggérées ne les encouragerait à laisser leurs enfants se rendre à l'école à pied ou à vélo.

« Nous voulons que les parents et les membres des collectivités de partout au Canada sachent qu'il existe des manières éprouvées et efficaces de réduire le risque de blessures pour les enfants dans les zones scolaires, a ajouté madame Fuselli. À titre d'exemple, nous pouvons améliorer la sécurité de ces zones en réduisant le nombre de véhicules déposant et récupérant les enfants, en veillant à ce que les conducteurs respectent les limites de vitesse et en réaménageant l'environnement routier autour de l'école. »

Notes à l'intention des rédacteurs

Pour prendre connaissance du sommaire du sondage dans son intégralité (en anglais uniquement), visitez le site Unis pour des routes plus sûres d'Aviva.

La firme Pollara Strategic Insight a mené le sondage en ligne auprès de 1 500 Canadiens de 18 à 60 ans, ayant au moins un enfant en âge de fréquenter l'école primaire. Le sondage a été réalisé du 18 au 28 septembre 2020. Sa marge d'erreur est de ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Programme Sécurité Routière Primaire

En 2019, Parachute et Aviva Canada se sont associées pour augmenter la sécurité des zones scolaires dans les collectivités qui en ont le plus besoin. Le programme Sécurité Routière Primaire vise à donner aux collectivités et aux écoles l'autonomie et les moyens de détecter et de gérer les risques que courent les enfants pendant leurs trajets entre le domicile et l'école. Si, pendant les derniers mois, les conséquences de la pandémie mondiale ont ralenti notre progression, nous ne dérogeons toutefois pas à notre mission. Nous restons déterminés à mettre en œuvre un programme dans le cadre duquel nous appuierons 20 écoles primaires partout au Canada pendant cinq ans dans leurs efforts pour apporter des changements concrets à l'environnement bâti qui augmenteront la sécurité de leur zone scolaire. Nous avons également créé une version numérique du guide du programme Sécurité Routière Primaire, qui donne aux membres des collectivités les outils nécessaires pour aborder et résoudre les problèmes de sécurité dans les zones scolaires de leur quartier. Ce guide figure au https://parachute.ca/fr/programme/securite-routiere-primaire/ et au https://takebackourroads.ca/fr. Notre programme Sécurité Routière Primaire peut vraiment vous aider à rendre plus sécuritaires les abords de vos écoles. Même les plus petits changements peuvent contribuer grandement à réduire le nombre d'enfants blessés ou tués sur nos routes. Nous invitons les Canadiens à télécharger le guide et à commencer à apporter des améliorations dans leur collectivité dès aujourd'hui.

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dont la mission consiste à réduire les effets dévastateurs de blessures évitables. Au Canada, les blessures sont la première cause de décès chez les personnes de 1 à 34 an(s), et un enfant meurt chaque jour, en moyenne, des suites d'une blessure. Parachute travaille à sauver des vies et à créer un Canada exempt de blessures graves grâce à des solutions fondées sur des données probantes axées sur la défense des intérêts et l'éducation. Pour en savoir plus, consulter parachute.ca ou les pages Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn de Parachute.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

En 2019, Aviva Canada a lancé son programme Unis pour des routes plus sûres, un investissement dans des solutions fondées sur les données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des collectivités et des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

