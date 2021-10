Les opérateurs de réseaux mobiles affirment qu'une meilleure assurance de services et une meilleure analytique sont nécessaires pour répondre aux demandes liées aux ententes de niveaux de service

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que 88 % des opérateurs de réseaux mobiles sont prêts à déployer la 5G en mode autonome dans les deux prochaines années, beaucoup sont encore à la recherche des outils qui permettront à ces réseaux de générer des revenus auprès des entreprises et de l'industrie. C'est ce que révèlent les résultats d'une recherche conjointe menée par Heavy Reading et EXFO Inc., les experts du secteur des communications en matière de tests, de monitoring et d'analytique.

EXFO a collaboré avec Heavy Reading pour mener un sondage auprès des opérateurs de réseaux mobiles en Amérique du Nord et en Europe afin de comprendre leur approche de la 5G en mode autonome et les possibilités de revenus qu'elle représente. Près de la moitié (49 %) des opérateurs de réseaux mobiles prévoient de déployer la 5G en mode autonome au cours de l'année prochaine, tandis que 39 % de plus le feront d'ici un à deux ans. Les principaux moteurs du déploiement de la 5G en mode autonome sont la prise en charge d'offres aux consommateurs améliorées telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les jeux mobiles, l'accélération de la mise sur le marché de nouveaux services et l'offre de services par découpage de réseau.

Alors que 76 % des opérateurs de réseaux mobiles pensent que l'assurance de services sera nécessaire pour vendre des services 5G avancés et respecter des ententes de niveau de service (ENS) strictes, les équipes d'exploitation n'ont pas de visibilité en temps réel sur la façon dont les pannes et les dégradations touchent les clients - qu'il s'agisse d'humains ou de « machines » (applications et appareils critiques, sensibles à la latence, comme les services d'urgence ou les robots d'usine). Une proportion de 65 % des opérateurs de réseaux mobiles déclare que ce manque de renseignements exploitables les empêche d'automatiser les réseaux et la résolution des défauts, ce qui est essentiel pour répondre aux attentes de performances exigeantes des applications d'entreprise.

Plus précisément, la plupart des opérateurs de réseaux mobiles ont déclaré avoir besoin d'une série de nouveaux outils et de nouvelles capacités pour générer des revenus à partir des services 5G :

86 % déclarent avoir besoin de renseignements en temps réel sur les réseaux, les services et la qualité de l'expérience;

85 % affirment qu'ils doivent être en mesure de surveiller les performances par service et par appareil;

81 % disent avoir besoin d'une détection des anomalies et des défauts pilotée par l'intelligence artificielle (IA), ainsi que d'une analyse des causes profondes;

82 % disent avoir besoin d'un monitoring du découpage de réseau de bout en bout.

« L'occasion de produire des revenus de la 5G en mode autonome réside dans les réseaux automatisés, ce qui signifie que les fournisseurs de services doivent respecter les ententes de niveau de service des entreprises. Ce sondage mené par Heavy Reading renforce ce que nous entendons régulièrement de la part de nos clients : les opérateurs de réseaux mobiles veulent une assurance de services et une analytique supérieures qui permettent d'obtenir des renseignements exploitables exploitables sur les performances réseau et l'expérience usager », déclare Philippe Morin, PDG d'EXFO. « C'est ici que l'approche unique et adaptative d'EXFO en matière d'assurance de services entre en jeu. En adoptant une approche de source neutre pour la collecte et la capacité d'analyse des données, combinée à une architecture entièrement infonuagique, notre plateforme d'assurance de services s'intègre aux systèmes 5G actuels et nouveaux pour fournir une vue unifiée et de bout en bout de l'expérience client, des appareils et des performances réseau. »

