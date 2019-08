Sondage : Les dirigeants financiers du Canada déclarent que les compétences technologiques et en leadership sont les plus difficiles à trouver lors du processus d'embauche

80 % des directeurs des finances disent que des compétences en matière d'analyse des questions relatives aux entreprises sont obligatoires pour au moins certains postes en comptabilité et en finances

TORONTO, le 22 août 2019 /CNW/ - À une époque où la transformation numérique refaçonne les entreprises, les organisations canadiennes recherchent de grands leaders possédant le savoir-faire technique nécessaire pour les aider à gérer ce changement pour un éventail de fonctions dans le domaine financier. Cependant, comme le montre une nouvelle étude réalisée par la firme de recrutement Robert Half Finance et Comptabilité, les entreprises peinent à recruter des professionnels possédant cette expertise. Le sondage a permis aux directeurs des finances du Canada de rapporter que les aptitudes de leadership et que l'expérience et les compétences technologiques constituent les critères les plus difficiles à trouver chez les candidats en comptabilité ou en finances.

L'un des domaines d'expertise les plus recherchés est l'analyse des questions relatives aux entreprises. Pour preuve, 28 % des directeurs des finances ont déclaré que ces compétences sont obligatoires pour tous les postes en comptabilité et en finances, et 52 % ont indiqué que celles-ci sont obligatoires pour certains postes. Les résultats du sondage suggèrent également que les employeurs prennent des mesures pour répondre à ce besoin : 89 % des entreprises pour lesquelles travaillent les répondants offrent des occasions de perfectionnement professionnel dans ces domaines.

Dans une autre recherche réalisée dans le cadre de l'étude de Robert Half intitulée « L'avenir du marché de l'emploi : s'adapter aux changements technologiques », les gestionnaires en finances ont déclaré que les mégadonnées et l'analytique avancée sont parmi les trois technologies les plus utilisées actuellement, après les systèmes informatiques en nuage et les applications mobiles. En plus des 25 % des postes en finances et en comptabilité utilisant actuellement des outils d'analyse, comme l'analytique prévisionnelle, 27 % des personnes sondées prévoient utiliser des outils d'analyses au cours des trois prochaines années.

« Comme les entreprises dépendent de plus en plus des données pour la prise de décisions stratégiques, elles se concentrent plus que jamais sur la recherche de professionnels ayant les capacités analytiques nécessaires pour interpréter et mettre en pratique ces connaissances », a expliqué David King, président de district principal pour Robert Half Finance et Comptabilité. « En offrant de la formation en interprétation et en analyse des données et en innovations des TI, les gestionnaires favorisent la formation d'équipes financières plus impliquées permettant d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'organisation. »

« Les outils utilisés en analyse des questions relatives aux entreprises continueront de progresser, grâce à de nouvelles technologies permettant au personnel des finances d'allouer moins de temps aux tâches manuelles et de se concentrer davantage sur la direction de projets cadrant avec les objectifs et les stratégies à plus grande échelle de l'organisation, a précisé M. King. Les professionnels devraient se familiariser de manière proactive avec les compétences émergentes et recherchées afin de faire preuve de leur maîtrise du domaine et d'augmenter leur valeur dans le secteur en perpétuelle évolution des finances. »

