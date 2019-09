Sondage : Les antécédents professionnels récents : un facteur clé pour les responsables de l'embauche lors de l'évaluation des candidats du secteur des technologies au Canada

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Les expériences de travail récentes des postulants ont plus de poids que d'autres facteurs pour nombre de directeurs de l'embauche en TI au Canada, selon une nouvelle étude publiée par Robert Half Technology, un cabinet de dotation en personnel. Même les candidats à des postes de niveau débutant devraient posséder une expérience de travail quelconque, tandis que les projets antérieurs réalisés avec succès représentaient aussi un facteur important, autant pour les postes de niveau débutant que pour les postes de niveau intermédiaire et supérieur.

On a demandé aux responsables de l'embauche en TI de classer les facteurs qui revêtent le plus d'importance lors de l'évaluation des curriculums vitæ de candidats à des postes de niveau débutant et à des postes de niveau intermédiaire ou de direction. Voici leurs réponses :





Candidats à des postes de niveau débutant Candidats à des postes de niveau intermédiaire ou

de direction 1. Expérience de travail la plus récente 1. Expérience de travail la plus récente 2. Succès et projets antérieurs 2. Succès et projets antérieurs 3. Certifications pertinentes 3. Nombres d'années au sein de l'industrie 4. Éducation 4. Éducation 5. Passe-temps liés à la technologie

(développer des sites Web/applications,

jouer à des jeux vidéo ou en développer,

etc.) 5. Certifications pertinentes

Alors que de solides compétences en affaires et interpersonnelles continuent d'être essentielles pour les professionnels en technologie, presque deux tiers (62 %) des gestionnaires du secteur des TI affirment que les compétences techniques occupent une place légèrement plus importante ou beaucoup plus importante que les compétences non techniques. Trente pour cent mentionnent une répartition égale entre l'importance des compétences techniques et non techniques.

« Un curriculum vitæ donne souvent une vue partielle de l'ensemble des capacités d'un candidat, a déclaré Deborah Bottineau, présidente de district pour Robert Half Technology. Alors qu'une certaine expertise technique devrait demeurer une priorité, les directeurs de l'embauche en TI ne peuvent sous-estimer ce que les compétences précieuses comme la capacité d'adaptation, la communication et la résolution de problèmes apportent à leurs équipes. Des conditions d'embauche souples où l'on évalue les compétences générales, lesquelles sont beaucoup plus difficiles à acquérir par de la formation, de concert avec une expertise technique, assureront que les employés au grand potentiel ne seront pas ignorés. »

« Les postulants ayant peu d'antécédents professionnels, comme les personnes fraîchement diplômées ou qui font leurs premiers pas dans l'industrie des technologies, devraient chercher à mettre en valeur leurs succès dans d'autres domaines, notamment les stages, les projets secondaires et les programmes de formation continue, afin de se démarquer, a ajouté Mme Bottineau. Lors de la préparation des documents de candidature ou en vue d'une entrevue en personne, gardez à l'esprit que les gestionnaires sont attirés par des candidats qui démontrent une volonté d'apprendre, un désir de relever de nouveaux défis et un enthousiasme envers le poste et l'entreprise. »

Pour voir des exemples de questions d'entrevue pouvant aider à mieux évaluer un candidat pendant le processus d'entrevue, visitez le blogue de Robert Half.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante. Il comprend les réponses de plus de 270 dirigeants du secteur des technologies au Canada. Tous les répondants du secteur des TI ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 100 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology.

