Sondage Léger pour la CCMM : le milieu des affaires entend s'investir et contribuer au succès de la campagne de vaccination

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage réalisé en collaboration avec Léger auprès de 300 dirigeants d'entreprises québécoises. Le sondage visait à évaluer la perception des dirigeants sur le rôle des entreprises dans la campagne de vaccination ainsi que sur les mesures sanitaires mises en place par la santé publique du Québec.

Les entreprises veulent contribuer au succès de la campagne de vaccination

Le sondage a permis de confirmer que les deux tiers des dirigeants d'entreprise (66 %) estiment que les entreprises ont un rôle important à jouer dans la mise à disposition de leurs espaces pour appuyer la campagne de vaccination. Une forte majorité de répondants (79 %) juge également que les entreprises ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation des employés à l'importance de se faire vacciner.

« Le sondage démontre l'importance qu'accorde le milieu des affaires au rôle des entreprises dans la réussite de la campagne de vaccination. Il souligne le très fort consensus pour que les employeurs encouragent les travailleurs à aller se faire vacciner dès que leur tour viendra. Il confirme également la pertinence des initiatives de maillage entre les entreprises et les organismes du milieu de la santé mises en place par des organisations comme le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et Manufacturiers et Exportateurs du Québec pour permettre aux entreprises de contribuer à l'effort de vaccination massive », a indiqué Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Des mesures sanitaires lourdes de conséquences

Le sondage apporte un éclairage sur le poids des mesures sanitaires mises en place par la santé publique du Québec. Près de 75 % des dirigeants d'entreprise jugent que ces mesures sont assez sévères ou trop sévères1. Même si l'économie de la métropole a repris un certain élan, 43 % des dirigeants estiment toujours ressentir un impact négatif de ces mesures sur leurs activités et près de deux répondants sur trois (65 %) s'inquiètent des impacts supplémentaires sur leur entreprise si le palier d'alerte reste en zone rouge pour les trois prochains mois.

On observe que 66 % des dirigeants sondés considèrent que le couvre-feu instauré depuis janvier n'a pas eu d'incidence sur les activités de leur entreprise, alors que 27 % affirment le contraire. Parmi ces derniers, 21 % affirment avoir dû modifier leurs heures d'ouverture ou de fermeture, 10 % ont perdu des clients et 5 % ont dû renvoyer des employés.

Enfin, la bonne nouvelle est que la très grande majorité des dirigeants d'entreprise (89 %) envisagent avec confiance de retrouver leur niveau d'activité au sortir de la crise.

« Les mesures sanitaires mises en place depuis un an, à des niveaux variables, ont des conséquences importantes pour les entreprises. Il faut toutefois se réjouir que le niveau de confiance et d'optimisme des dirigeants d'entreprise face à la relance soit aussi élevé. Cette confiance est le plus important gage de succès pour relever les défis qui se dressent devant nous », a conclu Michel Leblanc.

Ce sondage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a été réalisé en collaboration avec la firme Léger auprès d'un échantillon de 300 propriétaires ou dirigeants d'entreprise, entre le 11 et le 22 mars 2021. Les résultats ont été pondérés selon les régions et le nombre d'employés afin de rendre l'échantillon représentatif de la population à l'étude.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

1 À noter que la collecte de données a été réalisée entre le 11 et le 22 mars 2021, soit avant l'augmentation des cas liés aux variants.

