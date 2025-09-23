Sondage Léger / élections : La culture de proximité au cœur des préoccupations des Québécois•ses

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale municipale s'amorce à travers le Québec, un sondage Léger commandé le Réseau Culture 360° et l'Association professionnelle de diffuseurs de spectacles - RIDEAU, en collaboration avec Les Arts et la Ville, révèle que la grande majorité de la population considère la culture comme une source essentielle de qualité de vie, de vitalité économique et de vivre-ensemble au sein de leur municipalité.

Réalisé auprès de Québécois•es à la fin juillet 2025, le sondage révèle notamment que :

81 % estiment qu'une municipalité offrant des musées, des concerts et des événements est plus attrayante, tant pour y vivre que pour y séjourner.

79 % considèrent que les activités culturelles comme les festivals, les spectacles ou les expositions améliorent directement leur qualité de vie.

76 % se disent personnellement fièr•es de la culture québécoise.

74 % jugent que participer à des événements culturels favorise le vivre-ensemble.

74 % reconnaissent que l'art et la culture contribuent aux saines habitudes des jeunes.

72 % affirment que les investissements publics en culture génèrent des retombées économiques positives pour leur municipalité.

72 % disent que la culture locale (fêtes, artistes, lieux emblématiques) renforce leur sentiment d'appartenance à leur communauté.

« Quand plus de sept personnes sur dix disent que la culture renforce leur qualité de vie, leur sentiment d'appartenance et leur fierté, il est clair qu'elle doit être reconnue comme une priorité municipale », affirment d'une seule voix les directions des trois organisations.

« Avec la campagne municipale qui débute, il est indéniable que les électeur•trices seront à l'écoute des propositions politiques touchant la culture. Les données du sondage montrent que, lorsqu'elle s'incarne dans des activités accessibles, la culture occupe une place centrale chez une grande majorité de la population québécoise », ajoute Sébastien Dallaire, Vice-président exécutif - Est du Canada chez Léger.

Un appel clair aux candidat•es municipaux

Les trois partenaires lancent aujourd'hui la campagne « Je t'aime culturelle » disponible au www.jetaimeculturelle.com, qui met en lumière les résultats du sondage, afin d'inviter les candidat•es à s'engager en faveur de la vitalité culturelle de leur ville. La démarche s'accompagne d'une lettre ouverte signée par leurs directions.

Cette initiative se conjugue à la campagne « Lettres d'amour à ma ville culturelle », qui sera dévoilée le 30 septembre prochain.

