SONDAGE ICO 2025 : Une crise de confiance sans précédent secoue la société québécoise

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut de la confiance dans les organisations (ICO) dévoile aujourd'hui les résultats alarmants de son sondage 2025 sur l'état de la confiance dans la société québécoise.

INSTITUTIONS PUBLIQUES EN PERTE DE CRÉDIBILITÉ

68 % des Québécois affirment que leur confiance envers le système de santé public a diminué au cours des 10 dernières années, contre seulement 14 % estimant qu'elle s'est améliorée.

65 % des Québécois considèrent que leur niveau de confiance envers le gouvernement provincial a diminué depuis 10 ans, comparativement à 13 % qui constatent une amélioration.

LES JEUNES ANXIEUX FACE À L'AVENIR

Les préoccupations des jeunes révèlent un profond pessimisme : accessibilité au logement (89 %), instabilité économique (84 %), urgence climatique (81 %), impact de l'IA sur l'emploi (76 %) et inégalités socioéconomiques croissantes (73 %).

L'INFORMATION EN CHUTE LIBRE

68 % des Québécois affirment avoir MOINS confiance envers l'information qu'ils reçoivent comparativement à 2015.

Les plateformes numériques et réseaux sociaux enregistrent la plus forte chute de confiance parmi TOUS les types d'organisations mesurées (67 % en baisse), tandis que la télévision publique demeure la source la plus fiable à 50 %.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INQUIÈTE MASSIVEMENT

L'IA représente une menace majeure aux yeux de 82 % des Québécois pour la protection de la vie privée.

76 % s'inquiètent que l'IA accentue les inégalités.

68 % souhaitent une réglementation québécoise.

POLARISATION ET INTOLÉRANCE EN HAUSSE

La tolérance face à la diversité d'opinions s'est détériorée selon 52 % des répondants, contre 17 % estimant qu'elle s'est améliorée.

Le respect et la courtoisie entre citoyens ont également souffert, avec 48 % constatant une détérioration, comparativement à 18 % observant une amélioration.

SEUL RAYON DE SOLEIL : L'ENVIRONNEMENT

La conscience environnementale collective est perçue comme s'étant améliorée par un solde net de +32 % des Québécois - l'une des RARES notes positives du sondage.

« Ces résultats constituent un signal d'alarme pour notre société », déclare Me Donald Riendeau, directeur de l'ICO. « La confiance est le ciment qui unit une société. Lorsqu'elle s'effrite, c'est toute la cohésion sociale qui est menacée. Il est impératif que tous les acteurs prennent conscience de l'urgence d'agir. »

