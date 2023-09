Les « principes d'harmonie » du bien-être dévoilent les expériences de la population mondiale en matière d'équilibre, d'harmonie, de paix intérieure et de satisfaction dans la vie.

WASHINGTON, le 20 sept. 2023 /CNW/ -- Dans un nouveau rapport intitulé Wellbeing for All: Incorporating Harmonic Principles of Wellbeing in Subjective Wellbeing Research and Policymaking, Gallup et la fondation Wellbeing for Planet Earth (WPE) démontrent une nouvelle construction en quatre dimensions du bien-être subjectif, désignée sous le nom de « principes d'harmonie » du bien-être. Les principes d'harmonie attirent l'attention sur des types d'expériences historiquement négligées, comme les sentiments liés à l'harmonie et à l'équilibre, ainsi que le contentement et la paix intérieure, et sont complémentaires aux modèles traditionnellement établis de bien-être subjectif.

L'étude, menée dans 142 pays dans le cadre du sondage Gallup World Poll en 2022, révèle que la majeure partie de la population mondiale (80 %) se sent « toujours » ou « souvent » en harmonie avec les autres. Le sentiment d'équilibre n'est pas aussi commun que l'harmonie - un peu plus de la moitié des personnes dans le monde estiment que les divers aspects de leur vie sont équilibrés (59 %), par rapport à 39 % qui ont un avis contraire.

Concernant les résultats par pays, le rapport constate que l'harmonie et l'équilibre sont associés positivement aux indicateurs mondiaux utilisés par les décideurs politiques dans le monde entier, comme l'Indice du développement humain (IDH) et l'Indice du progrès social.

« Nous avons commencé cette étude en 2019, et nous découvrons maintenant dans quelle mesure une vision harmonieuse du bien-être peut compléter notre façon d'apprécier le bien-être subjectif, au-delà des composantes évaluatives et émotionnelles établies traditionnellement. » a déclaré M. Alden Lai, conseiller exécutif de la fondation Wellbeing for Planet Earth et responsable du partenariat portant sur une initiative pour le bien-être mondial en collaboration avec Gallup, intitulée « Global Wellbeing Initiative ». « Nous pensons que les principes d'harmonie du bien-être offrent un angle nouveau dans le domaine de l'élaboration de politiques locales et mondiales. »

Le rapport montre également que l'harmonie et l'équilibre, bien que parfois perçus comme des expériences similaires, sont deux concepts distincts liés au bien-être. Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude :

Quatre personnes sur cinq (80 %) dans le monde se sentent toujours ou souvent en harmonie avec les autres, et 70 % se disent en harmonie avec leurs propres pensées et sentiments.

Plus de 70 % des répondants se sentent toujours ou souvent stables et en sécurité (73 %), ou satisfaits (71 %).

La majorité estime que les divers aspects de leur vie sont équilibrés (59 %) et que la quantité de choses qui se passe dans leur vie est juste parfaite (57 %).

La plupart des pays affichant des taux d'équilibre élevés sont des pays riches : 68 % de la population des régions à revenu élevé comme l' Europe , l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord ressent cet équilibre, contre moins de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne (47 %).

, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord ressent cet équilibre, contre moins de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne (47 %). Les différences démographiques les plus frappantes sont liées au statut socioéconomique. Si l'on considère par exemple les personnes estimant qu'il est très difficile de vivre avec leur revenu actuel, plus de la moitié d'entre elles affirment se sentir souvent stables et en sécurité dans leur vie (55 %), satisfaites (52 %) et que leurs pensées et sentiments sont en harmonie (56 %), comparativement à 87 %, 86 % et 81 % pour les personnes qui vivent confortablement.

Les personnes possédant un niveau d'éducation élevé sont également plus susceptibles de vivre régulièrement des expériences liées à l'équilibre et à l'harmonie. Plus de 80 % des personnes qui ont fait quatre années d'études après le secondaire déclarent toujours ou souvent se sentir en harmonie avec les autres (88 %) et avec eux-mêmes (81 %), stables, et en sécurité (84 %) et satisfaits dans la vie (82 %). La majorité des personnes ayant fait des études supérieures déclarent également que leur vie est équilibrée.



« Notre partenariat visionnaire avec la fondation Wellbeing for Planet Earth dans le cadre de la Global Welbeing Initiative a déjà amélioré les indicateurs de mesure de bien-être existants. Par exemple, le concept de calme est devenu un élément permanent des indicateurs fondamentaux servant à mesurer les émotions dans le cadre du sondage Gallup World Poll. », a déclaré M. Joe Daly, associé principal chez Gallup. « Ce type de recherche innovante change la donne pour les décideurs du monde entier qui prennent en considération les avantages et les retombées positives découlant de l'adoption des principes d'harmonie du bien-être lorsqu'ils élaborent leurs décisions. »

Pour consulter la méthodologie, veuillez consulter le rapport complet .

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Forte de plus de 80 ans d'expérience et de sa portée mondiale, Gallup en sait plus que toute autre organisation au monde sur les attitudes et comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

À propos de la fondation Wellbeing for Planet Earth

La fondation Wellbeing for Planet Earth (WPE) est la première du genre dans le monde : une organisation sans but lucratif basée au Japon, qui soutient la recherche, les pratiques et le progrès politiques dans l'objectif de refléter une vision véritablement mondiale du bien-être. Les efforts de la fondation Wellbeing for Planet Earth sont guidés par la science et l'inclusion géoculturelle, et mis en œuvre grâce à la philanthropie internationale et des partenariats public-privé.

À propos de la Global Wellbeing Initiative

Créée par Gallup et la fondation Wellbeing for Planet Earth, la Global Wellbeing Initiative vise à élargir la conceptualisation et les indicateurs de mesure du bien-être en adoptant des perspectives inclusives à l'échelle mondiale, afin de mieux comprendre comment promouvoir le bien-être pour tous.

