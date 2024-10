Plus de huit propriétaires et opérateurs financiers de PME sur dix se disent confiants quant au rendement de leur entreprise

Cet optimisme cache des défis financiers importants; de nombreuses PME sont aux prises avec des coûts d'exploitation et des taux d'intérêt élevés et des flux de trésorerie insuffisants

Les systèmes bancaires traditionnels aggravent les pressions financières et créent des obstacles opérationnels majeurs, et les nouvelles entreprises sont celles qui souffrent le plus de cette situation

Des processus et des outils inefficaces et mal conçus accentuent les problèmes financiers et nuisent à la capacité des PME de prendre des décisions éclairées et de prévoir les problèmes potentiels

TORONTO, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage mené à la fin du troisième trimestre de 2024 révèle que les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes évoluent au sein d'un environnement complexe. Tout en faisant preuve d'optimisme et de résilience face aux incertitudes économiques, ces entreprises sont simultanément aux prises avec d'importants défis financiers et opérationnels. L'étude souligne le besoin urgent d'un soutien institutionnel amélioré et d'outils financiers plus efficaces conçus spécialement pour aider les PME à accéder à des capitaux, à gérer leurs finances efficacement et à mettre l'accent sur leur croissance stratégique.

L'étude intitulée The State of SMB Finance in Canada, dirigée par Float Financial, la principale plateforme de financement des entreprises pour les entreprises canadiennes, a été réalisée auprès de 700 propriétaires et exploitants de PME. L'étude a été conçue pour révéler la complexité de la gestion des PME et le fossé entre ces entreprises et l'écosystème financier traditionnel dans lequel elles exercent leurs activités. Le contenu infographique connexe donne un aperçu de leurs défis et des possibilités de services financiers novateurs qui répondent aux besoins uniques des PME.

« Les PME canadiennes sont ambitieuses et optimistes, mais leurs efforts sont entravés par un secteur bancaire désintéressé et des outils et processus financiers désuets, a déclaré Rob Khazzam, cofondateur et chef de la direction de Float Financial. L'écosystème financier actuel freine la croissance des entreprises qui sont le moteur économique de notre pays, et elles méritent mieux. Chez Float, nous reconnaissons que les PME ne peuvent pas se permettre d'attendre que le secteur financier rattrape son retard. C'est pourquoi nous dirigeons la refonte des services financiers. Notre approche est simple : offrir une valeur immédiate grâce à des rendements plus élevés, un financement souple et des solutions qui stimulent l'efficacité, tout en innovant constamment pour garder une longueur d'avance sur les besoins de nos clients. »

Optimisme résilient et réalité financière : Les PME font face à d'importantes pressions financières

Les PME canadiennes font preuve d'une résilience et d'un optimisme remarquables à l'approche du dernier trimestre de 2024; 87 % des propriétaires et opérateurs financiers de PME expriment leur confiance à l'égard de leur rendement actuel, et 60 % d'entre eux se sentent plus optimistes qu'il y a un an. Ces perspectives positives sont renforcées par des projections de bénéfices, près de la moitié (49 %) des répondants anticipant une croissance des bénéfices de plus de 10 % d'une année à l'autre.

Toutefois, cet optimisme s'accompagne d'importants défis financiers. Les PME font face à des coûts d'exploitation élevés (43 %), à des taux d'intérêt ou à des frais de produits financiers élevés (40 %), à des revenus incohérents (33 %), à des flux de trésorerie insuffisants (29 %) et à des difficultés d'accès aux capitaux (25 %). Ce qui est inquiétant, c'est que quatre répondants sur dix (40 %) indiquent que leurs difficultés financières ont augmenté au cours de la dernière année, ce qui concorde avec des enjeux économiques plus vastes. L'inflation persistante, les taux d'intérêt élevés et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont créé un environnement particulièrement difficile pour les PME, qui ont souvent moins de marge de manœuvre financière pour traverser les tempêtes économiques que les grandes entreprises.

Malgré ces obstacles, les PME demeurent axées sur la croissance. S'ils disposaient de capitaux supplémentaires, 38 % des répondants accorderaient la priorité à l'expansion et à l'amélioration des opérations, tandis que 33 % d'entre eux investiraient dans le capital humain en embauchant du personnel ou en améliorant la rémunération. Un répondant sur trois (33 %) accumulerait des réserves de trésorerie, et 32 % alloueraient des fonds au développement de nouveaux produits ou services.

Le coût caché des inefficacités du secteur bancaire : Les délais et les processus fastidieux nuisent aux finances des PME

La frustration à l'égard des banques traditionnelles augmente parmi les PME, qui ont l'impression que celles-ci négligent leurs besoins. Près de six PME sur dix sont insatisfaites des taux d'intérêt des comptes d'épargne (59 %) et des programmes de remise/récompenses (58 ) et la moitié (50 %) d'entre elles estiment que le rendement de l'encaisse n'est pas concurrentiel.

Les inefficacités des systèmes bancaires traditionnels vont au-delà des simples inconvénients : elles contribuent activement aux pressions financières exercées sur les PME. Par exemple, l'insuffisance des flux de trésorerie est une préoccupation majeure pour 65 % des PME qui doivent composer avec de longs délais de traitement des transactions financières et 59 % qui doivent composer avec de fastidieux processus d'approbation des prêts. Les faibles limites de crédit sur les cartes de crédit d'entreprise et les taux d'intérêt ou les frais élevés sur les produits financiers sont également des irritants majeurs, 50 % et 41 % des PME aux prises avec ces problèmes signalant respectivement une aggravation des défis financiers au cours des douze derniers mois.

La proposition de valeur globale des banques fait également l'objet d'un examen minutieux. Plus de la moitié des propriétaires et opérateurs financiers de PME croient que les banques ne comprennent pas leurs besoins particuliers (51 %) et semblent désintéressées à les soutenir (52 %). Le service à la clientèle est un point de friction clé, près des deux tiers (64 %) des répondants signalant un soutien inadéquat. Ce manque apparent de soutien a des conséquences concrètes : 45 % des PME qui ne se sentent pas appuyées par leurs banques déclarent que leurs problèmes financiers se sont aggravés au cours de la dernière année. Et pour couronner le tout, près de la moitié (47 %) de toutes les PME estiment que les recommandations en matière de finance de leur banque ne les aident pas à prendre de meilleures décisions d'affaires.

Les nouvelles entreprises font face à des défis financiers accrus et se disent insatisfaites de leurs services bancaires : Les PME de 0 à 5 ans sont plus susceptibles que les entreprises bien établies (plus de 20 ans) de déclarer avoir des difficultés liées à l'accès aux capitaux (70 % par rapport à 21 %) et à des flux de trésorerie insuffisants (56 % par rapport à 48 %). Elles déclarent également des niveaux beaucoup plus élevés d'insatisfaction à l'égard des banques, signalant que les banques traditionnelles semblent désintéressées à les soutenir (63 % par rapport à 39 %) et qu'elles offrent un service à la clientèle inadéquat (72 % par rapport à 52 %).

Les chefs d'entreprise sous-estiment les défis financiers quotidiens, tandis que les équipes des finances sonnent l'alarme : Il existe un écart important entre la direction (chefs de la direction, cadres supérieurs, propriétaires) et les opérateurs financiers (comptables, directeurs financiers, gestion financière, exploitation/administration) des PME dans la perception des enjeux financiers. Les opérateurs financiers signalent systématiquement des niveaux de préoccupation plus élevés dans des aspects clés comme les coûts d'exploitation (80 % par rapport à 69 %), les problèmes de trésorerie (56 % par rapport à 47 %) et le fardeau de la saisie manuelle des données (72 % par rapport à 59 %). Ces derniers sont plus conscients des obstacles financiers quotidiens et des inefficacités qui peuvent être négligés par les dirigeants qui se concentrent sur des enjeux stratégiques plus vastes.

Goulot d'étranglement financier des PME : Des outils et des processus désuets freinent la croissance des entreprises

Les PME canadiennes font face à d'importants défis opérationnels dans la gestion efficace de leurs finances. Plus de la moitié (52 %) d'entre elles estiment que leurs processus actuels d'information financière sont inefficaces, et le quart (25 %) d'entre elles déclarent avoir des processus ou des systèmes financiers inefficaces dans l'ensemble. Deux PME sur trois (66 %) déclarent que leur équipe consacre trop de temps à la saisie manuelle des données, et la moitié (50 %) d'entre elles consacre de 10 à 40 heures par mois aux processus de paiement et de rapprochement. Fait inquiétant, 51 % des PME font face à des erreurs dans leurs dossiers financiers qui doivent être corrigées, ce qui met en doute la fiabilité de l'information utilisée pour prendre des décisions d'affaires essentielles. Dans l'ensemble, 43 % des PME exercent leurs activités sans avoir une vue d'ensemble de leurs flux de trésorerie ou de leur capacité à prévoir les problèmes potentiels, ce qui nuit grandement à leur capacité de prendre des décisions éclairées et de planifier efficacement.

Les outils des PME aggravent souvent les difficultés financières : Plus de la moitié (55 %) des propriétaires et opérateurs financiers de PME déclarent que leurs outils financiers actuels ne s'intègrent pas bien entre eux, et près de la moitié (49 %) de ce groupe estime que leurs défis financiers se sont accentués au cours de la dernière année. En fait, les PME qui utilisent des outils mal intégrés sont plus susceptibles que les entreprises qui utilisent des outils simplifiés de signaler des flux de trésorerie insuffisants (57 % par rapport à 46 %) et une moins bonne visibilité de leurs flux de trésorerie (60 % par rapport à 30 %).

Sept PME sur dix (70 %) qui ne disposent pas d'une source unique et fiable pour les données financières signalent une moins bonne visibilité de leurs flux de trésorerie et plus de la moitié (51 %) d'entre elles signale une aggravation de leurs défis financiers au cours des douze derniers mois. En comparaison, parmi les PME qui exercent leurs activités en ayant une vision plus globale du rendement de leur entreprise, seulement 24 % et 36 % déclarent la même chose.

En ce qui concerne l'utilisation des outils et des plateformes financières, l'expérience utilisateur et la conception jouent aussi un rôle essentiel dans la santé financière. Plus de la moitié (52 %) des propriétaires et opérateurs financiers de PME trouvent leurs systèmes laborieux et peu intuitifs. Comparativement à celles qui utilisent des plateformes conviviales, ces PME sont plus susceptibles de déclarer des flux de trésorerie insuffisants (63 % par rapport à 45 %), une mauvaise visibilité de leurs flux de trésorerie (58 % contre 29 %) et une aggravation de leurs défis financiers (47 % contre 31 %).

Favoriser la réussite des PME grâce à l'innovation financière

L'étude The State of SMB Finance in Canada révèle un contraste frappant entre l'optimisme des PME et la réalité de leur écosystème financier. Les PME sont limitées par une infrastructure financière désuète et des outils et processus inefficaces qui ont une incidence directe sur les capacités opérationnelles, la stabilité financière et le potentiel de croissance des PME.

Le moment est venu pour les institutions financières et les entreprises de technologie financière de réinventer l'infrastructure financière du Canada en gardant à l'esprit les PME, en mettant l'accent sur trois piliers essentiels :

Rapidité : Amplifier la dynamique financière en veillant à ce que l'argent circule au rythme des activités. Accès : Faciliter l'accès aux capitaux pour offrir aux PME des options de financement personnalisées et facilement accessibles. Facilité : Simplifier la gestion financière au moyen d'outils intégrés et conviviaux qui permettent aux PME de mettre l'accent sur leurs activités commerciales de base et leur croissance.

Float construit ses produits et ses solutions en s'appuyant sur ces trois piliers, en reconnaissant leur importance non seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'avenir économique du Canada dans son ensemble. L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'autonomisation des PME se reflète dans ses outils de financement d'entreprise et ses solutions conviviales personnalisées.

Les institutions financières et les entreprises de technologie financière ont la possibilité non seulement de mieux servir le marché des PME, mais aussi de jouer un rôle central dans la croissance économique et l'innovation au Canada. L'optimisme et la résilience dont font preuve les PME, combinés aux bons outils financiers et au soutien approprié, pourraient libérer un potentiel important pour ce secteur essentiel de l'économie.

Méthodologie de recherche

Les réponses au sondage ont été recueillies par Float Financial auprès de 682 propriétaires et opérateurs financiers de PME au Canada du 30 septembre au 6 octobre 2024. Les résultats mettent en lumière le paysage financier complexe dans lequel évoluent les PME canadiennes, y compris leurs défis, leurs aspirations et le besoin essentiel de miser sur des solutions financières novatrices adaptées à leurs besoins uniques.

À propos de Float

Float a pour mission de simplifier le financement des entreprises canadiennes. Nous offrons des solutions financières aux entreprises pour éliminer la complexité et débloquer des possibilités. Notre gamme intégrée de produits, y compris des cartes d'entreprise et des services de paiement de factures et de remboursement et des services financiers, fournit le nécessaire pour gérer efficacement les dépenses et les flux de trésorerie, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de leur entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.floatfinancial.com .

