Sondage exclusif du COCON Adoption Québec - L'adoption intéresse et touche une majorité de Québécois·es

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Comité de concertation adoption Québec, le COCON, a présenté ce matin les résultats d'un sondage exclusif sur la connaissance qu'ont les Québécois·es de l'adoption et des services existants pour la triade adoptive. Le sondage, réalisé par la firme L'Observateur, révèle qu'une majorité de Québécois·es est touchée par ou s'intéresse à l'adoption mais que les organismes qui offrent des services en adoption sont malheureusement méconnus.

En effet, près des deux tiers des personnes sondées connaissent un·e adoptant·e ou un·e adopté·e. Le sondage révèle également que plus de 80% des Québécois·es reconnait qu'être adopté·e impose des défis particuliers au plan psychologique et affectif alors que près de sept Québécois·es sur 10 (68%) considèrent qu'adopter est plus difficile que de devenir parent biologique. « Bien qu'il y ait une belle ouverture, l'adoption ne touche directement qu'un petit nombre de familles, souligne Esteban Orlando-Fleurant, co-directeur de RAIS - Ressource Adoption. Cela a pour effet que de nombreux mythes et préjugés demeurent, qu'il faut souvent défaire dans nos organismes comme dans nos vies personnelles ».

Malheureusement, les services psychosociaux destinés à la triade adoptive, en particulier aux adolescent·e·s et aux adultes, sont rares et peu connus : seulement une personne concernée de près par l'adoption sur 5 (19%) les connaît. « La méconnaissance des services fait en sorte que des gens souffrent en silence et attendent longtemps avant de trouver du soutien adéquat, explique Catherine Desrosiers, directrice générale de l'Association Emmanuel. Pour pallier cette situation, nous avons créé le Portail Adoption Québec (adoptionquebec.ca), un répertoire permettant d'accéder à une diversité d'organismes qui œuvrent en adoption ».

Fort de l'intérêt et de l'appui de la population démontré par le sondage, le COCON Adoption Québec entend continuer le travail entamé depuis 2017. « Nous souhaitons que le gouvernement s'investisse sans plus tarder dans la réalisation d'un plan d'action interministériel pour que les gens aient accès facilement aux services dont ils ont besoin, conclue Marie Simard, directrice générale de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ). L'adoption est un parcours de vie et les adopté·e·s et les adoptant·e·s doivent être soutenu·e·s dans les défis particuliers qui marquent leur chemin ».

À propos du COCON Adoption Québec

Chapeauté par la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) et soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon, le COCON Adoption Québec réunit chercheurs et organismes ayant pour mission commune le mieux-être de la triade adoptive. En novembre 2020, les organisations membres du COCON Adoption Québec sont : Association Emmanuel, Fédération des parents adoptants du Québec, L'Hybridé, Mouvement Retrouvailles, RAIS

