Sondage exclusif de la Chambre : malgré un contexte anxiogène, les entreprises restent mobilisées dans leur transition verte

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les résultats de son troisième sondage réalisé par la firme Léger, effectué dans le cadre de convertgence, une initiative codéveloppée par la Chambre et BMO, qui se veut une aide à la transition pour des entreprises durables. Ce sondage est dévoilé dans le cadre du Forum stratégique convertgence et est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Ce sondage brosse l'évolution des défis et des besoins des entreprises du Grand Montréal dans l'intégration de considérations environnementales au sein de leur modèle d'affaires. Voici les principaux constats :

Plusieurs enjeux préoccupent les entreprises, en tête : l'instabilité économique (59 %), l'inflation (58 %) et la rareté de main-d'œuvre (51 %). Les enjeux environnementaux, bien qu'importants, restent en retrait (23 %), suggérant que les entreprises sont préoccupées davantage par leur survie à court terme.

Malgré ce contexte d'incertitude et les perturbations politiques, 76 % des répondants demeurent préoccupés par la crise climatique et jugent important d'entamer un virage vert.

Une majorité d'entreprises sont engagées dans la transition verte : près de la moitié des entreprises (42 %) intègrent des facteurs environnementaux tels que la réduction des émissions de GES (56 %), l'optimisation de l'énergie (56 %) et l'adoption de technologies propres (39 %).

48 % des entreprises estiment que la transition verte a un impact positif sur la compétitivité de leur entreprise dans leur secteur d'activité, tandis que seulement 13 % évaluent cet impact comme étant négatif.

Les entreprises engagées dans la transition y consacrent des sommes importantes, 39 % d'entre elles investissant plus de 100 000 $.

Les entreprises estiment que le levier prioritaire dans l'intégration d'une stratégie de transition verte est la formation (47 %) avec des experts en transition verte.

« Les entreprises du Grand Montréal sont confrontées à un environnement économique anxiogène. Le contexte d'incertitude économique et politique perturbe considérablement les efforts de transition. Pourtant, le signal reçu est fort : notre sondage indique que 76 % des répondants restent préoccupés par la crise climatique et que 42 % des entreprises ont déjà intégré des facteurs environnementaux à leur stratégie d'affaires. C'est une preuve claire de la détermination de nos entreprises à atteindre leurs objectifs de carboneutralité, en dépit de la tempête Trump et de la possibilité d'une récession. Elles auront cependant besoin d'un cadre réglementaire compétitif et d'un accompagnement accru de la part des gouvernements pour maintenir le cap tout en demeurant compétitives », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La transition verte n'est pas qu'un impératif environnemental, c'est un véritable moteur de croissance pour nos entreprises. Près de la moitié (48 %) des entreprises constatent déjà un impact positif sur leur compétitivité. Miser sur une productivité durable est une occasion stratégique de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. De plus, nos données montrent que les entreprises identifient la formation avec des experts en transition verte (47 %) et le soutien dans les demandes de subventions gouvernementales (32 %) comme les principaux leviers pour intégrer une stratégie de transition verte. Les clés pour réussir sont connues. À nous maintenant de tirer profit des occasions offertes par cette période charnière pour redéfinir l'économie du Grand Montréal », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance des faits saillants du sondage, consultez le document sur le site Web de la Chambre.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative d'aide à la transition pour des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec la CDPQ, Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, EDC, Énergir, Lg2, Rio Tinto, Sun Life, WSP et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau. Elle est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]