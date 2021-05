Sondage ÉducÉpargne/SOM : les Québécois sont résilients face à la planification de leur retraite en période de pandémie, mais plusieurs s'inquiètent du haut niveau d'endettement des gouvernements

MONTRÉAL, le 29 mai 2021 /CNW Telbec/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout dernier sondage, réalisé en collaboration avec SOM. L'objectif du sondage visait à mieux comprendre les comportements financiers des Québécoises et des Québécois pendant et après la crise de la COVID-19, notamment en ce qui concerne la planification de leur retraite.

D'entrée de jeu, le sondage révèle que près d'un Québécois sur deux (47 %) croit que le haut niveau d'endettement des gouvernements aura des impacts négatifs sur sa situation financière à la retraite. De plus, depuis le début de la pandémie, 30 % des Québécois se disent moins confiants quant à leur projet de retraite. Enfin, 26 % des répondants pensent devoir faire plus d'efforts que prévu pour bénéficier d'une retraite confortable.

Bonne nouvelle : presque tous les Québécois qui détenaient des placements (90 %) n'ont pas retiré les sommes investies depuis le début de la pandémie, et ce, malgré les fluctuations des marchés. Seulement 1 % d'entre eux ont fait le choix de les retirer intégralement, alors que 8 % l'ont fait partiellement.

Parmi les Québécois qui détiennent toujours des placements, plus de huit sur dix (85 %) ont résisté à la panique en ne modifiant pas la répartition de leurs investissements.

Par ailleurs, si une autre crise majeure survenait dans les prochaines années, 24 % des Québécois considèrent qu'ils seraient mieux préparés financièrement, 63 % aussi bien préparés, et seulement 4 % estiment qu'ils seraient moins bien préparés. Ceci alors que deux Québécois sur trois (65 %) sont d'avis qu'une autre crise semblable se reproduira probablement (52 %) ou certainement (13 %) de leur vivant.

« Pour ÉducÉpargne, ces résultats indiquent que les Québécoises et les Québécois sont assez résilients dans la gestion de leurs finances personnelles en temps de crise. La panique est toujours mauvaise conseillère et la majorité de nos concitoyens semble avoir gardé la tête froide, malgré la situation hors du commun que nous vivons depuis plus de 14 mois », selon Nathalie Bachand, Pl. Fin., présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

« Bref, il y a de l'espoir et nous serons présents plus que jamais pour démontrer les bénéfices de l'épargne, que ce soit pour réaliser des projets d'avenir ou pour faire face à des situations imprévues, telles qu'une perte d'emploi ou même une pandémie », d'ajouter madame Bachand.

Méthodologie du sondage

Ce sondage web a été réalisé par SOM du 29 avril au 7 mai 2021 auprès de 1 000 répondants adultes du Québec. La marge d'erreur maximale pour l'ensemble des répondants est de 3,8 % (au niveau de confiance de 95 %).

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et maintenir de bonnes habitudes d'épargne, les outiller pour en accroître la portée et les conseiller pour maximiser son utilisation, notamment à la retraite.

