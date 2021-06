Sondage de la CCMM : les travailleurs du Grand Montréal expriment leur confiance et leurs attentes en vue du retour au travail en présentiel

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants du sondage réalisé en collaboration avec Léger et mené dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Dans le cadre du projet Retour dans les tours, la Chambre travaille directement avec les grands employeurs du centre-ville pour résoudre les enjeux liés au retour des travailleurs en présentiel, identifier les gestes qui devraient être posés et réunir les ressources pour financer les actions et les stratégies de communication nécessaires.

À cette occasion, la Chambre a adressé un sondage aux travailleurs et aux employeurs du Québec et de la métropole dont le lieu de travail se situe sur l'île de Montréal afin d'évaluer leur perception à l'égard du retour au bureau, du télétravail, des questions de mobilité et des incitatifs à considérer pour rehausser l'attrait du travail en présentiel. Une forte participation a permis de rejoindre 1779 dirigeants et employés.

Une volonté affichée de revenir au bureau

Le sondage révèle qu'une majorité de répondants a hâte de retourner travailler au bureau (53 %). Plus encore, ils sont 70 % à se déclarer à l'aise de retourner sur leur lieu de travail. Les principales raisons de vouloir retourner au bureau sont les suivantes : pour vivre des moments de socialisation (35 %), pour participer à des périodes d'échanges collaboratifs (25 %) et pour avoir un accès plus direct aux collègues et aux supérieurs (15 %). Pour inciter les employés à revenir travailler au bureau, les employeurs devraient principalement assurer une flexibilité de l'horaire (75 %), inclure des journées où toute l'équipe est présente (60 %) et contribuer à l'achat des titres de transport (39 %).

L'importance de la flexibilité et de la sécurité

Il demeure que 84 % des répondants sont satisfaits de leur expérience en télétravail, et 77 % indiquent que le télétravail permet un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. À ce titre, 38 % d'entre eux déclarent que le gain de temps lié aux trajets est la raison principale de leur souhait de travailler à domicile.

Lorsqu'interrogés sur le retour au travail, les travailleurs insistent tout particulièrement sur l'importance de la flexibilité et d'un retour graduel. En effet, 51 % des répondants préféreraient une présence sur leur lieu de travail deux ou trois jours par semaine, contre 20 % qui souhaiteraient y être quatre ou cinq jours. Pour 75 % des employés, la flexibilité de l'horaire sera un incitatif efficace de la part de leur employeur pour les motiver à revenir au bureau.

Les répondants mettent également l'accent sur l'importance de la sécurité dans leur milieu de travail. Ainsi, 61 % des travailleurs souhaitent que leur employeur dispose d'un plan de retour au travail solide et respectueux des directives sanitaires. Cette confiance se reflète également envers les transports collectifs, puisque 63 % des répondants considèrent que les transports en commun (métro, autobus, train) seront sécuritaires au cours des prochains mois. Il est cependant à noter que les modes de transport en commun (métro, autobus et train de banlieue) verront tous une légère baisse de leur utilisation après la pandémie au profit des autres modes de transport (voiture et vélo notamment).

Des données qui pavent la voie vers la relance de la métropole et du centre-ville

Tout en privilégiant un mode hybride, l'intérêt des travailleurs envers leur retour sur leur lieu de travail est bien présent : près de 40 % des répondants se disent enclins à revenir au bureau à l'automne. À ce titre, 83 % des personnes sondées disent avoir confiance en leur employeur pour garantir un retour au travail sécuritaire, et 88 % des répondants ont confiance en la capacité de leur entreprise à retrouver son niveau d'activité prépandémie.

La collecte de données pour ce sondage s'est échelonnée du 25 mai au 7 juin 2021. La Chambre dévoile les résultats de ce sondage afin d'aider les employeurs à établir leur stratégie de retour des employés sur leur lieu de travail. En parallèle, ces résultats permettront à la Chambre de déployer des outils et des initiatives afin de favoriser le retour des travailleurs au centre-ville de Montréal.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

