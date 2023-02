Le nombre d'heures que les Canadiens passent à s'inquiéter de leurs finances équivaut à un emploi à temps partiel.

TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque Scotia révèle qu'en moyenne, les Canadiens s'inquiètent de leurs finances durant 15 heures par semaine, alors que c'était plutôt 10 heures par semaine à la même période l'an dernier. Ce nombre d'heures correspond à peu près à 31 jours par année, ou l'équivalent d'un possible emploi à temps partiel.

Le quatrième sondage annuel de la Banque Scotia sur les préoccupations financières indique que les Canadiens s'inquiètent surtout de ce qui suit :

Paiement des dépenses courantes (44 %);

Remboursement des dettes (39 %);

Épargne pour faire face aux urgences (38 %).

Le nombre moyen d'heures que les Canadiens passent chaque semaine à s'inquiéter de leur situation financière augmente depuis juillet 2021 et fait des bonds marqués chaque trimestre.

Globalement, un Canadien sur quatre (26 %) est tellement stressé par sa situation financière qu'il en fait de l'insomnie. Les membres de la génération Z, de la génération Y et de la génération X sont beaucoup plus inquiets que les baby-boomers. Les femmes s'inquiètent davantage que les hommes (26 % contre 20 %). Fait à noter, on constate des différences d'une région à l'autre du pays. Les Québécois sont moins susceptibles d'être d'accord avec l'énoncé voulant que leur situation financière leur cause un grand stress (17 %), alors que les Albertains sont les plus inquiets (32 %).

« Les Canadiens ressentent encore les effets de l'augmentation des prix, ce qui les amène à passer encore plus de temps à s'inquiéter. La plupart des Canadiens n'ont pas vu leur revenu augmenter au même rythme que le prix de ce qu'ils achètent, et ce sont l'épicerie et l'essence qui exercent les plus grandes pressions sur les ménages, explique Kingsley Chak, premier vice-président, Dépôts, placements et paiements à la Banque Scotia. Comme les Canadiens passent beaucoup de temps à s'inquiéter, ils pourraient trouver la tranquillité d'esprit en consultant un conseiller financier qui saurait les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Une simple conversation pourrait alléger leurs soucis financiers pour l'avenir et ils retrouveraient ainsi beaucoup de temps. »

La hausse du coût de la vie, un frein pour les Canadiens

Dans le contexte actuel, la plupart des Canadiens (72 %) cherchent à tirer le plus possible de chaque dollar et sont très préoccupés par la hausse du coût de la vie (73 %).

Même si le taux de chômage a reculé au Canada grâce à l'ajout d'un nombre croissant d'emplois chaque mois, le revenu des Canadiens ne croît pas au même rythme que l'inflation. Près de trois quarts (71 %) des Canadiens affirment que la hausse du coût de la vie est plus rapide que l'augmentation de leur revenu.

Une perspective inquiétante : la modification des habitudes de consommation en 2023

L'abordabilité est manifestement une préoccupation pour les Canadiens, étant donné qu'un Canadien sur cinq s'attend à ce que sa situation financière se détériore au cours des six prochains mois.

D'après le sondage, 57 % des Canadiens renoncent à des choses qu'ils veulent pour pouvoir se payer les choses dont ils ont besoin.

Passer moins de temps à s'inquiéter et plutôt investir dans un meilleur avenir financier

Pour aider les clients qui se demandent comment faire un plan financier, la Banque Scotia offre tout un éventail de produits et de services qui ne cesse de s'élargir.

Dans le cadre de l'expérience Conseils+, les conseillers peuvent présenter nos outils de gestion financière, comme Argent futé Scotia de Conseils+ et Investisseur futé Scotia. De nombreux Canadiens sont à la recherche d'un meilleur contrôle sur leurs placements, et la plateforme Investisseur futé Scotia leur permet de prendre les choses en main : ils peuvent établir leurs objectifs financiers, les gérer et en faire le suivi au fil de l'évolution de leur situation.

Méthodologie : Le sondage en ligne a été mené les 24 et 25 janvier 2023 par Maru/Blue, à la demande de la Banque Scotia, auprès de 1 505 adultes canadiens sélectionnés au hasard et membres du panel de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par âge, sexe et région afin d'être représentatives de la population adulte au Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

