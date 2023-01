Sondage de l'Observateur : 86% des locataires jugent que leur augmentation de loyer a respecté leur attente en 2022

MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) rend publics les résultats d'un sondage indépendant effectué auprès des locataires révélant que 86% de ceux-ci jugent que leur augmentation de loyer a respecté leur attente en 2022. Ce résultat révèle même qu'un locataire sur 6 n'a eu aucune augmentation de son loyer dans la dernière année.

Hausse des loyers en 2022 jugée respectable par les locataires

C'est la firme indépendante l'Observateur qui a réalisé ce sondage, par des entrevues téléphoniques ou web issues d'échantillons représentatifs entre juin et septembre 2022. À la question « Diriez-vous que votre dernière augmentation de loyer fut 1) plus faible que ce que vous vous attendiez (4%), 2) conforme à vos attentes (44%), 3) sans aucune augmentation (16%) ou 4) un peu plus élevée que ce que vous l'espériez (20%) », les répondants, après répartition des 4% ayant refusé de répondre, ont significativement (86%) jugés respectable l'ajustement annuel reçu de son loyer en 2022. « À l'aube des recommandations du Tribunal administratif du logement (TAL) pour 2023, il importe de souligner que les propriétaires locatifs ont fait preuve, encore une fois, de souplesse pour déterminer, en collaboration avec les locataires, des ajustements de loyer annuels dans un esprit d'ouverture qui contribuent à la bonne conduite des parties alors que l'inflation galopante (7%) sévit et affecte directement les marges de manœuvre des propriétaires locatifs. Sur les 1,4 M de ménages en logement locatif, environ 1400 dossiers se sont retrouvés devant le TAL équivalent à 0,1% des baux. Rappelons que les moyennes d'augmentations prescrites par le TAL en fixation de loyer sont habituellement supérieures à celles évoquées par les scénarios théoriques publiés par cette même instance. C'est donc naturel de croire que chaque cas est différent et que lorsque nous tenons compte des frais d'assurances réels, de la variation des taxes municipales et des dépenses de rénovations, on se rend rapidement compte que les propriétaires locatifs proposent des ajustements convenables selon les législations », a indiqué M. Marc-André Plante, directeur, Affaires publiques et Relations gouvernementales de la CORPIQ.

La CORPIQ réitère son désir de moderniser les lois régissant le secteur locatif !

« Le contexte bien particulier qui affecte le secteur locatif en habitation exige de tous des solutions. Il manque, selon l'APCHQ, 100 000 unités de logement dans le marché immobilier québécois. Cette situation exerce évidemment une pression importante sur les propriétaires de logements partout au Québec. En septembre 2022, la CORPIQ dévoilait sa vision avec 32 solutions pour régler la crise du logement au Québec. Nous sommes impatients de contribuer à la recherche de solutions. La méthode de calcul des ajustements annuels des loyers en est un bon exemple. Systématiquement, depuis 30 ans, les propriétaires doivent absorber une partie de l'inflation pour respecter les recommandations du TAL. Une situation qui décourage l'entretien du parc locatif et l'investissement en immobilier. Il est temps de moderniser nos lois et d'offrir un cadre plus motivant à tous pour s'investir dans le secteur de la gestion du parc de logements au Québec » a conclu le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec.

