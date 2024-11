Sondage de l'Institut de planification financière - LE STRESS FINANCIER AFFECTE LE SOMMEIL DES QUÉBÉCOIS ET DES QUÉBÉCOISES

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Alors que près des deux tiers de la population québécoise admettent avoir une connaissance moyenne à très faible des finances personnelles, un sondage de l'Institut de planification financière révèle que le stress financier nuit à la productivité au travail, privant même jusqu'à 40 % des gens de bonnes nuits de sommeil.

Le coup de sonde révèle aussi des éléments inquiétants pour les employeurs : 35 % des personnes sondées ont envisagé changer d'emploi pour des raisons financières et 21 % des travailleurs et travailleuses ont mentionné utiliser du temps de travail pour gérer leurs problèmes financiers. Le stress financier a aussi poussé plus d'une personne sur trois (35 %) à occuper un emploi additionnel ou à faire des heures supplémentaires pour améliorer son sort.

Des mythes persistants

Par son sondage réalisé en marge de la Semaine de la planification financière, qui se tient du 17 au 23 novembre, l'Institut a aussi voulu savoir si certains mythes sont encore autant répandus au sein de la population. Eh bien, oui!

Trois répondants ou répondantes sur quatre jugent qu'il est plus payant d'acheter son domicile que de le louer.

63 % croient qu'on doit calculer son fonds d'urgence selon son salaire.

70 % des Québécois et Québécoises pensent qu'il faut prévoir un revenu de retraite représentant 70 % de son revenu de travail.

59 % des gens sondés sont d'avis que l'âge est le principal facteur pour choisir dans quel type de placements investir.

Si les énoncés ci-dessus sont des mythes, quelles sont les bonnes réponses? En fait, il n'y a pas de réponses qui s'appliquent à tout le monde. C'est la situation de chacun qui détermine les éléments du plan financier, et non des normes toutes prêtes s'appliquant à tous.

Ces résultats préoccupent toutefois l'Institut, d'autant plus que le coup de sonde démontre que parmi les Québécois et Québécoises ayant un plan financier (un sur deux), la moitié seulement l'ont fait avec un planificateur financier ou une planificatrice financière (Pl. Fin.). Ce sont donc 75 % des Québécois et des Québécoises qui n'ont pas eu recours aux services d'un ou une Pl. Fin.et qui ne savent donc pas s'ils ont planifié leur avenir sur de bonnes ou de fausses prémisses.

Réduire son stress grâce aux Pl. Fin.

Dans la dernière année, le stress financier a davantage augmenté chez les personnes sans plan financier (46 %) ou avec un plan financier bâti sans Pl. Fin. (39 %), que chez celles ayant développé un plan financier avec l'aide d'un planificateur financier ou d'une planificatrice financière (32 %). Aussi, les répondants et répondantes qui ont bâti leur plan avec l'aide d'un ou une Pl. Fin. sont plus nombreux à ne pas avoir vécu de changement sur leur niveau de stress au cours des 12 derniers mois, par rapport aux personnes sans plan financier (57 % vs 42 %).

Pour l'Institut, il est clair que le recours aux services d'un planificateur financier ou d'une planificatrice financière contribue à limiter le stress lié aux finances personnelles. C'est pourquoi il suggère aux employeurs d'offrir des formations ou des consultations avec un planificateur financier ou une planificatrice financière dans le cadre de leurs programmes d'aide aux employés. D'ailleurs, plus de huit travailleurs et travailleuses sur dix (82 %) seraient intéressés à profiter de ces avantages s'ils étaient offerts. Voilà une piste de réflexion pour les entreprises afin de contrer les effets du stress financier sur la productivité et la rétention.

Citation

« Trop de Québécois et de Québécoises négligent encore de bâtir un plan solide avec l'aide d'un planificateur financier ou d'une planificatrice financière. Il s'agit pourtant d'une solution à portée du plus grand nombre pour aider à diminuer son stress financier et les problèmes qui l'accompagnent. C'est d'autant plus important pour déboulonner certains mythes que l'on sait persistants et qui risquent de mener à la préparation d'un plan qui ne permette pas d'atteindre ses objectifs financiers. »

- Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale, Institut de planification financière

