Nourriture, transport et rénovations parmi les principales dépenses à la hausse cet été



TORONTO, le 8 juin 2021 /CNW/ - L'été approche à grands pas, et dans diverses régions du pays, des restrictions sévères sont encore en vigueur pour limiter la propagation de la COVID-19. Dans ce contexte, 79 % de la population canadienne avoue se demander s'il est sécuritaire de voyager, et un grand nombre entend éviter les déplacements, selon un nouveau sondage mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Interrogés au sujet de leurs projets de vacances, les répondants au sondage sur les dépenses de l'été 2021 montrent de la prudence et de l'incertitude : 30 % ne prévoient pas prendre de vacances, et 35 % sont encore incertains ou retardent toute décision à cet effet. De plus, 15 % entendent ne pas s'éloigner de la région où ils vivent, et seuls 22 % comptent voyager à l'extérieur de leur région immédiate.

Parmi ces 22 % :

71 % prévoient de rester dans leur province ou territoire;

36 % entendent séjourner dans une autre province ou territoire;

14 % comptent se rendre aux États-Unis;

10 % projettent d'aller ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis.

Du côté des dépenses, 35 % s'attendent à ce qu'il leur en coûte davantage pour faire le plein et se déplacer que l'été dernier, et 18 % prévoient de débourser plus pour de courtes vacances. Toutefois, seuls 22 % entendent dépenser plus pour les voyages et les vacances qu'à l'été 2020.

« Une grande proportion de la population canadienne prévoit ne pas prendre de vacances ou retarde sa décision à ce sujet, dit Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. En fait, 30 % des répondants ont dit qu'ils ne prendront pas de pause cet été. À une question semblable en 2019, seuls 18 % avaient affirmé qu'ils ne comptaient pas prendre de vacances. »

De nombreux projets pour s'occuper à la maison

Si l'hiver est la saison où les répondants ont tendance à dépenser le plus (citée par 30 %), l'été suit de près (citée par 26 %).

Plus de la moitié (51 %) croit que, dans l'ensemble, les dépenses de son ménage pour l'été 2021 seront équivalentes à celles de l'été dernier, alors que plus du tiers (38 %) s'attend à une augmentation. Fait intéressant, le niveau des dépenses prévues en 2021 n'est pas très différent de celui des années prépandémie : près de la moitié des répondants (44 %) estiment que leur ménage déboursera à peu près le même montant que lors d'étés normaux (sans pandémie), et seuls 29 % pensent que ce sera moins.

Les voyages mis à part, ce ne sont pas les projets qui manquent pour se tenir occupés : 34 % des répondants prévoient de consacrer plus que l'été dernier aux rénovations et travaux d'entretien à la maison, et 22 %, aux divertissements. Mais la plus grande hausse est attendue du côté de la nourriture, 43 % croyant qu'ils dépenseront plus dans cette catégorie qu'à l'été 2020.

Dans l'ensemble, les types de dépenses seront différents cet été (et moins axés sur les vacances), mais le niveau de celles-ci demeure semblable aux années précédentes. L'éventualité de dépenses imprévues cet été est d'ailleurs la principale cause de stress pour bon nombre, comme c'était le cas avant la pandémie.

Méthodologie

Le Sondage sur les dépenses estivales de CPA Canada, édition 2021, a été mené en ligne à l'échelle nationale par Nielsen, entre le 19 et le 30 avril 2021, auprès d'un échantillon aléatoire de 2 001 Canadiens de 18 ans et plus faisant partie du panel de la maison de sondage. Vous trouverez un document d'information sur le sondage à https://cpacanada.ca/depensesestivales2021 et une infographie.

