QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les routes du Québec seront achalandées comme jamais, cet été, à en croire les résultats du traditionnel sondage sur les intentions de vacances de CAA-Québec1, qui montre une forte tendance à voyager chez nous dans les prochains mois.

« Avec 44 % des intentions de voyage au Québec, contre 35 % en 2018, c'est une belle augmentation qui a de quoi réjouir l'industrie touristique québécoise. En même temps, je suis certain que si le Soleil se cache le nez un peu trop longtemps, les gens vont fuir au Sud! » prévoit Philippe Blain, vice-président voyages chez CAA-Québec.

Préparez-vous, la visite s'en vient!

Près de 6 vacanciers sur 10 ont l'intention de passer leurs vacances au Québec, une proportion parmi les plus élevées des dernières années. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se contenter de se prélasser sur le patio, au contraire! Un sommet de 44 % des vacanciers disent qu'ils voyageront au Québec. Mais où exactement, dites donc? Citoyens de la Capitale-Nationale, de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, préparez-vous! La visite s'en vient!

Comment expliquer la popularité du Québec cette année? Comme la durée moyenne des vacances et le budget alloué sont relativement stables, il faut chercher l'explication ailleurs. Le prix de l'essence change les plans de 30 % des répondants. La faiblesse de notre dollar par rapport au dollar américain et à l'euro est évoquée davantage que l'an dernier parmi les facteurs qui ont influencé le choix de la destination. Autre piste d'explication, les répondants sont plus nombreux qu'en 2018 à évoquer l'habitude ou le fait d'avoir une résidence secondaire ou un chalet sur place.

Préférence pour les plages du Sud?

S'il y a plus de monde au Québec, il y en a forcément moins ailleurs. Ainsi, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les destinations comme Old Orchard, Ogunquit et compagnie! Et seulement 10 % des vacanciers prévoient aller aux États-Unis cet été. « Selon le sondage, plusieurs destinations associées à la plage, comme le Maine, le New Jersey et le New Hampshire, sont en baisse, alors que d'autres endroits relativement près de chez nous gagnent en popularité, comme l'Ontario et New York. Bref, tant qu'à aller à la plage, aussi bien aller dans le Sud! On sent dans nos centres Voyages que les gens hésitent de moins en moins à s'envoler vers le Mexique ou les Caraïbes en été », poursuit M. Blain.

L'Europe en hausse dans les intentions de vacances

La popularité de l'Europe dans les intentions de vacances augmente peu à peu chaque année depuis 2015, si bien que 9 % des Québécois prévoient visiter le Vieux Continent cet été. La destination est particulièrement populaire chez les 18 à 24 ans : un jeune sur cinq songe à traverser l'Atlantique cet été!

Le sondage, en bref

Prendre ou non des vacances au cours de l'été 74 % prendront des vacances au cours de l'été 14 % ne prendront pas de vacances 12 % ne savent pas Durée des vacances 36 % deux semaines 21 % une semaine 20 % trois semaines 13 % un mois et plus 8 % quelques jours Période de vacances (plusieurs mentions possibles) 42 % août, après les vacances de la construction 35 % juillet, avant les vacances de la construction 27 % pendant les vacances de la construction 19 % juin 11 % septembre Destinations des vacanciers 15 % à la maison 44 % au Québec (+ 9 points) 18 % Capitale-Nationale 16 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 16 % Saguenay-Lac-Saint-Jean 15 % Laurentides 11 % Bas-Saint-Laurent 10 % autre province canadienne 48 % Ontario (+ 8 points) 45 % Provinces atlantiques 13 % Ouest canadien (-6 points) 10 % États-Unis (-3 points) 26 % New York (+8 points) 19 % Maine (-5 points) 18 % Floride (+ 5 points) 9 % Europe 54 % France (+ 20 points) 23 % Italie (+ 8 points) 14 % Espagne 12 % Grèce 10 % Allemagne 3 % Caraïbes et Mexique

Sondage réalisé en ligne pour CAA-Québec par la firme Léger, auprès de 1 007 Québécois âgés de 18 ans et plus, entre le 12 et le 21 avril 2019.

