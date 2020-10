Sondage d'ÉducÉpargne : selon la quasi-totalité des Québécois (97 %), les jeunes devraient être sensibilisés à l'épargne dès l'adolescence

Plus de la moitié (54 %) des Québécois considèrent ne pas épargner suffisamment

MONTRÉAL, le 3 oct. 2020 /CNW Telbec/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout premier sondage, réalisé en collaboration avec Léger. L'objectif du sondage visait à mieux comprendre les perceptions et comportements des Québécoises et Québécois face à l'épargne.

On y apprend notamment que la quasi-totalité des Québécois (97 %) pense qu'il est important de sensibiliser les jeunes à l'épargne dès l'adolescence. De plus, une proportion similaire de répondants (96 %) croit qu'il est important d'être sensibilisé à l'épargne dès l'entrée sur le marché du travail.

Dans le cas des adolescents, la responsabilité première reviendrait aux parents (65 %), suivi par le milieu scolaire ou académique (26 %). Pour les jeunes travailleurs, les répondants pensent plutôt aux institutions financières (36 %) et aux employeurs (26 %).

De plus, on apprend que plus de la moitié (54 %) des Québécois considèrent ne pas épargner suffisamment.

« Pour ÉducÉpargne, ces résultats révèlent que les Québécois ont une grande soif d'information sur l'épargne, et que plusieurs répondants auraient aimé en avoir plus étant jeunes. Cela démontre bien qu'il n'est jamais trop tôt pour être sensibilisé à l'importance de l'épargne », de déclarer Nathalie Bachand, Pl. Fin., présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

« Milieu scolaire, gouvernements, employeurs, institutions financières, et même les parents, nous avons tous un rôle à jouer pour augmenter les connaissances des jeunes en matière de finance et d'épargne. Ainsi, toujours plus de Québécois seront en mesure de prendre leur destinée financière en main, car l'épargne est la clé universelle pour y parvenir. En ce sens, ÉducÉpargne et ses partenaires comptent occuper une place de plus en plus importante pour soutenir le développement de la culture de l'épargne auprès de la collectivité québécoise », d'ajouter Nathalie Bachand.

Des sentiments majoritairement positifs face à l'épargne

L'épargne évoque des connotations positives pour 88 % des répondants. Parmi elles, on retrouve : un moyen d'atteindre ses objectifs futurs (51 %), la paix d'esprit (27 %) et la liberté de choix (10 %). Pour seulement 11 % des répondants, l'épargne évoque des connotations négatives, tels un mal nécessaire, une privation ou une dépense.

Comment les Québécois réussissent-ils à dégager des sommes pour épargner ?

Selon le sondage, les Québécois essaient de contrôler leurs achats en se demandant s'ils en ont vraiment besoin (52 %), paient leurs dettes le plus rapidement possible pour éviter de payer trop d'intérêt (43 %) et économisent le plus possible sur leurs achats (29 %).

Pourquoi épargner ?

Les raisons principales incitant les Québécois à épargner sont : préparer la retraite (52 %) ; prévoir une possible situation difficile comme une perte d'emploi, une maladie ou une dépense imprévue (47 %) ; voyager (35 %) ; et pour acheter une maison ou faire des rénovations (27 %).

« Globalement, nous sommes très heureux de constater que l'épargne évoque des sentiments positifs auprès des Québécois. Nous sommes d'ailleurs convaincus que les notions financières doivent être présentées de façon simple, accessible et adaptée à la situation de vie de chacun. Que ce soit pour planifier un projet qui nous est cher ou faire face à une situation imprévue ou exceptionnelle, telle la pandémie que nous vivons actuellement », de conclure Nathalie Bachand.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été réalisé par Léger entre le 4 et le 11 août 2020, auprès de 1 000 Québécois de 18 ans et plus. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

Octobre, c'est le Mois de l'épargne!

En octobre, ÉducÉpargne interpelle plus particulièrement les jeunes travailleurs âgés de 18 à 35 ans afin de les sensibiliser à l'importance de l'épargne. En collaboration avec Urbania, ÉducÉpargne organise un grand concours permettant de remporter deux CELI de 1 000 $.

Nous tenons à remercier nos précieux partenaires de campagne : Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ et Retraite Québec.

Pour plus de détails, visitez le www.educepargne.ca.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et maintenir de bonnes habitudes d'épargne, les outiller pour en accroître la portée et les conseiller pour maximiser son utilisation, notamment à la retraite.

