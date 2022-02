Sondage d'ÉducÉpargne : Plus de 4 jeunes travailleurs sur 10 disent que leur stress financier a une incidence importante sur leur rendement au travail

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout dernier sondage, réalisé en collaboration avec Léger et Retraite Québec. L'objectif principal de ce sondage était de mieux comprendre les conséquences du stress financier sur le rendement au travail des jeunes travailleuses et travailleurs québécois âgés de 25 à 44 ans.

Le sondage révèle que plus de 4 jeunes travailleurs québécois sur 10 (42 %) disent que leur stress financier a une incidence très ou assez importante sur leur rendement au travail, alors que 50 % se disent très ou assez préoccupés par leur situation financière.

« Le stress financier des jeunes travailleurs ne s'arrête pas dès qu'ils sortent de la maison. Les soucis financiers suivent bon nombre de travailleurs dans leur quotidien au travail. Cela se traduit notamment par une baisse de productivité, une augmentation de l'absentéisme et du présentéisme, ou même par un nombre accru d'accidents du travail. Ce sont autant les employés, les employeurs que les assureurs qui sont touchés par le stress financier des travailleurs québécois », de déclarer Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

Pour ÉducÉpargne, les employeurs ont donc un rôle à jouer pour réduire le stress financier de leurs employés et employées, et ainsi améliorer la compétitivité de leur organisation. À ce propos, 79 % des travailleurs sondés seraient intéressés à participer à une séance d'information sur les finances personnelles organisée en milieu de travail par leur employeur. Les sujets que les répondants ont le plus souvent mentionnés sont les outils d'épargne (58 %), la planification de la retraite (46 %), le budget (32 %), les régimes de retraite (31 %) ainsi que les assurances (19 %).

En réponse à la question portant sur l'importance de l'engagement de l'employeur en matière de santé financière de ses employées et employés, 89 % des répondants affirment que l'offre d'un régime de retraite est très ou assez importante, et 88 % que l'offre d'un régime d'assurances collectives est très ou assez importante.

Par ailleurs, près de 8 répondants sur 10 (78 %) disent avoir commencé à épargner pour leur retraite et, parmi ceux-ci, 78 % disent l'avoir fait avant l'âge de 30 ans. La grande majorité est d'ailleurs d'avis que le moment idéal pour s'informer en matière d'épargne se situe avant 30 ans. Plus précisément, les sujets sur lesquels les répondants estiment qu'il est le plus important de se renseigner avant 30 ans sont les finances personnelles en général (63 %), les outils d'épargne (62 %) et les stratégies d'utilisation de l'épargne à la retraite (47 %).

« Pour ÉducÉpargne, ces résultats indiquent que les jeunes travailleuses et travailleurs québécois ont une grande soif d'information sur la gestion de leurs finances personnelles. En ce sens, les employeurs ont certainement un rôle très important à jouer, notamment en leur donnant de bons outils, mais également en leur transmettant des messages clairs et documentés, pour bien les renseigner et même les sécuriser. Notre expérience démontre que l'information est la base de tout, et la sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs sera justement l'une de nos priorités pour les prochaines années », d'ajouter Nathalie Bachand.

Méthodologie du sondage

Ce sondage Web a été réalisé par Léger du 13 au 25 décembre 2021 auprès de 1 000 travailleuses et travailleurs québécois âgés de 25 à 44 ans. La marge d'erreur maximale pour l'ensemble des répondants est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et enseignant.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne, de les outiller pour en accroître la portée et de les conseiller pour maximiser l'utilisation de leurs avoirs, notamment à la retraite.

SOURCE ÉducÉpargne

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue : Louis-Alexandre Lacoste, Directeur général, ÉducÉpargne, 514 953-5188, [email protected]