SONDAGE - Coût de la vie, économie en français et tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis : les francophones en situation minoritaire tracent leurs priorités et expriment leurs inquiétudes

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le RDÉE Canada dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage qui dresse un portrait des préoccupations et des perceptions des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire au Canada.

Réalisé par la firme Pollara entre le 5 et le 10 août 2025, auprès de 517 francophones vivant en situation minoritaire, le sondage permet de conclure que ces communautés veulent que l'économie francophone soit une priorité pour les gouvernements. Alors que l'accès aux services en français est perçu comme étant en recul dans plusieurs secteurs, 9 répondants sur 10 désirent un soutien accru pour les commerces francophones, jugés essentiels à la survie du français en situation minoritaire et une majorité demande à leurs élus d'en faire plus pour protéger leur langue.

L'économie : la priorité

Les conclusions principales de l'enquête mettent en évidence une dominance de l'économie à l'agenda citoyen. Pour les francophones vivant en situation minoritaire au Canada, le coût de la vie est la priorité (59 %), devant le différend commercial Canada-États-Unis (40 %) et l'accès aux soins (37 %).

Les attentes envers les gouvernements en matière d'économie sont aussi nettement plus grandes que lors de la dernière édition du sondage alors que 55 % des répondants estiment que le gouvernement fédéral doit en faire davantage pour le développement économique francophone, contre 41 % pour cette même donnée en 2024. Cette hausse nette survient alors que s'additionnent les pressions inflationnistes et l'incertitude économique générée par nos voisins du sud. Devant cette tempête économique parfaite, les francophones en situation minoritaire au Canada se tournent vers le gouvernement à la recherche de soutien.

Les francophones en situation minoritaire souhaitent une meilleure intégration économique nationale, alors que 79% des répondants croient que l'élimination des barrières au commerce interprovincial renforcerait la résilience économique des communautés. 53% souhaitent que les gouvernements en fassent davantage pour développer et renforcer les corridors francophones et bilingues.

Les répondants constatent également des pénuries de main-d'œuvre francophone dans un grand nombre de secteurs avec au premier chef la santé et l'éducation.

Ainsi, le sondage permet de démontrer clairement que l'action économique en français n'est pas un luxe identitaire, mais représente une façon concrète pour nos gouvernements de répondre au besoin des francophones au Canada afin de protéger la vitalité des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire dans le contexte actuel.

Les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis inquiètent les francophones

Le RDÉE Canada a voulu comprendre le niveau d'inquiétude des francophones et Acadiens en situation minoritaire face aux tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Si 83% des répondants jugent que l'heure est grave, 72% vont même jusqu'à dire que la situation a eu un impact personnel pour eux. Parmi ces impacts, on constate une hausse du coût de la vie, l'annulation de voyages aux États-Unis et un sentiment d'insécurité face à leur emploi et leurs revenus.

79% affirment avoir modifié leurs habitudes de consommation, depuis la prise du pouvoir de la nouvelle administration américaine.

Des piliers identitaires et économiques

Avec plus de 116 000 entreprises francophones et acadiennes en situation minoritaire au pays, les commerces francophones sont perçus comme un pilier identitaire et économique selon 90 % des répondants.

89 % estiment qu'il est essentiel d'avoir des entreprises francophones pour assurer la survie de la langue française dans leurs régions. Ce constat met de l'avant la volonté des Canadiens à faire des affaires en français et démontre le rôle essentiel des commerces francophones non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour leur apport culturel central.

Par ailleurs, 90 % des répondants jugent important de soutenir les commerces francophones.

Citations

« Les Canadiens francophones en situation minoritaire nous disent deux choses simples : l'économie d'abord et l'économie en français. Pour eux, en plus d'un pilier fondamental de leur identité, la langue française constitue un levier économique puissant. Alors qu'une majorité souhaite la protection et la valorisation de la langue ainsi que le soutien aux entreprises francophones, le RDÉE Canada réaffirme son soutien aux communautés en favorisant l'employabilité, l'entrepreneuriat et le développement économique en français. » - Yan Plante, Président-directeur général du RDÉE Canada

« Pour une rare fois, nous avons des données ciblées sur les francophones et les Acadiens en situation minoritaire en lien avec les turbulences commerciales entre le Canada et les États-Unis. Clairement, la francophonie est inquiète et cherche à s'adapter à ce nouveau contexte. Parmi les solutions, on souhaite diminuer la dépendance envers nos voisins américains en maximisant les corridors de commerce francophones et bilingues au Canada et même à l'international. Cela tombe bien, parce que c'est une priorité de notre réseau national et nous y travaillons au quotidien. » - Yan Plante, Président-directeur général du RDÉE Canada

À propos

Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) œuvre depuis près de 30 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.

