MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Hardbacon, une application de finances personnelles, dévoile aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage sur les abonnements récurrents au Canada . Ces résultats révèlent à quel point les Canadiens ont du mal à gérer ces dépenses récurrentes qui s'additionnent sans qu'ils s'en rendent compte et incluent un palmarès des 50 abonnements les plus populaires au Canada.

Les Canadiens ont trop d'abonnements

Selon le sondage, 73% des Canadiens admettent s'être abonnés à un service pour profiter d'une période d'essai gratuite ou d'un prix promotionnel avec l'intention de se désabonner, mais ont oublié de le faire dans les temps. Qui plus est, pas moins de 66% des Canadiens admettent même avoir déjà payé pour un abonnement qu'ils avaient oublié qu'ils avaient.

Le sondage révèle aussi que le Canadien moyen a 8 abonnements récurrents, alors qu'il pense en avoir à peine 4. Cette différence a été mesurée en demandant aux répondants d'estimer combien d'abonnements récurrents ils avaient en début de sondage, après quoi ils étaient invités à sélectionner les abonnements payants qu'ils avaient dans différentes catégories. « Ce résultat montre à quel point les abonnements récurrents sont pernicieux sur le plan budgétaire, car peu de gens savent combien ils ont d'abonnements et encore moins combien tous ces abonnements leur coûtent annuellement », commente Julien Brault, pdg de Hardbacon.

Même lorsqu'ils décident de faire le ménage dans leurs abonnements et tentent de se désabonner, de nombreux Canadiens font face à un autre écueil: la difficulté de se désabonner. En effet, pas moins de 55% des Canadiens ont déjà remis à plus tard la tâche de se désabonner en raison de la difficulté du processus de désabonnement, qui implique souvent de faire un appel téléphonique même si l'abonnement initial avait été fait en ligne.

Quoiqu'une grande partie des Canadiens (47%) utilisent les cartes de crédit pour payer pour ces abonnements, une proportion substantielle d'entre eux préfèrent utiliser des cartes de débit Visa ou Mastercard (27%), PayPal (11%) et des cartes prépayées (4%), notamment pour éviter de s'endetter ou encore pour être capable de se désabonner plus facilement.

Les abonnements les plus populaires au Canada

La liste des abonnements les plus populaires au Canada est sans surprise dominée par Amazon Prime et Netflix. Par contre, on y trouve quelques surprises, dont la popularité des plateformes permettant aux créateurs de générer des revenus d'abonnement comme Patreon, Twitch et OnlyFans et celles de produits canadiens comme CAA, Crave, Tou.tv Extra et Adeptes PC Optimum.

Voici donc des 50 abonnements récurrents les plus populaires au Canada:

Amazon Prime Netflix Costco Membership Disney+ Spotify Premium Assistance routière CAA Crave YouTube Premium Apple TV+ Nintendo Switch Online Google One Xbox Game Pass Paramount+ Apple Music Tou.tv Extra / Gem Premium Amazon Music iCloud+ PlayStation Plus Adeptes PC Optimum SiriusXM DashPass NordVPN Uber One Patreon Audible BritBox ChatGPT Plus Crunchyroll New York Times Private Internet Access VPN OnlyFans YouTube Music HelloFresh Instacart+ SurfShark VPN 1Password Discovery+ Triangle Select STARZ LastPass Duolingo Plus Club Illico Sportsnet Now Chefs Plate Communauto Twitch Channel Curiosity Stream Stack TV Dropout Linkedin Premium

Le sondage en ligne de Hardbacon a été effectué du 2 au 13 février 2024. L'échantillon total de ce sondage est de 516 Canadiens de 18 ans et plus.

Pour en savoir plus ou pour accéder à la liste complète des abonnements les plus populaires, consultez les résultats du sondage sur Hardbacon.ca .

À propos de Hardbacon

Fondée en 2017, Hardbacon aide plus de quatre millions de Canadiens par année à prendre de meilleures décisions financières, que ce soit par l'entremise de son application de budget , de ses comparateurs , de ses calculatrices financières ou de ses nombreux guides sur les finances personnelles.

