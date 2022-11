61 pour cent des répondants sont en faveur de l'exploitation du gaz naturel local.

53 pour cent des répondants québécois appuient le projet GNL Québec.

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Une majorité de Québécois et Québécoises soutiennent le développement d'une filière énergétique locale, selon un sondage IPSOS commandité par l'Institut économique de Montréal (IEDM) et publié ce matin.

« Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, les Québécois et Québécoises veulent développer la filière énergétique, » a dit Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM. « Les Québécois comprennent que la province peut aider à remplacer les exportations énergétiques russes vers l'Union européenne tout en créant des emplois de qualité ici même. »

Selon le sondage, 61 pour cent des Québécois et Québécoises croient que le Québec devrait exploiter son potentiel en gaz naturel pour réduire la dépendance européenne au gaz russe.

Sur la question de l'exploitation des ressources pétrolières québécoises, 54 pour cent des répondants se disent favorables.

Le projet GNL Québec reçoit, lui aussi, l'avis favorable d'une majorité de répondants québécois (53 pour cent), et ne soulève l'opposition que de 30 pour cent des répondants.

Or, à la COP27, la semaine dernière, le ministre québécois de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a dit que le projet était « mort » et que « pour l'instant, la population a été claire. »

Autre constat intéressant : 60 pour cent des Canadiens et Canadiennes sont contre l'augmentation des taxes pour lutter contre les changements climatiques.

« Avec l'inflation élevée de la dernière année, on comprend bien que les familles n'ont tout simplement pas les moyens d'en payer plus, » explique Rancourt. « Après les augmentations des loyers, de l'épicerie et du transport, il est compréhensible que les Canadiens et Canadiennes demandent à leur gouvernement de mettre la pédale douce sur ses hausses de taxes. »

Le sondage a été réalisé auprès de 1 162 Canadiens de plus de 18 ans, entre le 10 et le 13 novembre 2022. Il est disponible au lien suivant : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2022/11/sondage_energie_canada_et_quebec2022.pdf.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevue: Renaud Brossard, Directeur principal, Communications, Cell. : 514 743-2883, [email protected], @renaudbrossard