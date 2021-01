THE LINE est un axe de 170 km de long réunissant des communautés futuristes hautement connectées. Construit de façon à s'intégrer à la nature, le projet offre un environnement dépourvu de voitures et de routes, fournissant une réponse directe à certains des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, tels que l'archaïsme des infrastructures, la pollution, la circulation et la congestion humaine.

En tant que pierre angulaire du plan saoudien Vision 2030 et moteur économique du Royaume, le projet favorisera la diversification et aura pour ambition de créer 380 000 emplois d'avenir, tout en contribuant au PIB national à hauteur de 180 milliards riyals saoudiens (soit 48 milliards de dollars américains) d'ici 2030.

Son Altesse Royale a déclaré : « Tout au long de son histoire, l'homme a bâti des villes pour protéger les citoyens, mais depuis la révolution industrielle, celles-ci mettent l'accent sur les machines, les voitures et les usines plutôt que sur les habitants. Dans les villes considérées comme les plus avancées au monde, les résidents passent des années de leur vie à se rendre d'un lieu à l'autre. D'ici 2050, les déplacements prendront deux fois plus de temps, tandis que la hausse des émissions de CO2 et du niveau de la mer contraindra un milliard de personnes à déménager. On estime que 90 % des gens respirent de l'air pollué. Les conditions actuelles suscitent bien des interrogations. Pourquoi devons-nous sacrifier la nature au profit du développement ? Pourquoi la pollution tue-t-elle sept millions de personnes par an ? Pourquoi un million de personnes décèdent-elles chaque année à cause des accidents de la route ? Pourquoi devons-nous accepter de gaspiller des années de notre vie dans les transports ? »

« Il est donc essentiel de remplacer le concept de la ville traditionnelle par un modèle futuriste, a ajouté Son Altesse Royale. Aujourd'hui, en tant que président du conseil d'administration de NEOM, je vous présente THE LINE. S'étendant sur 170 km, cette ville d'un million d'habitants préserve 95 % de l'environnement naturel de NEOM et sera entièrement dépourvue de voitures, de routes et d'émissions de carbone. »

Il s'agit du premier projet de développement urbain majeur depuis 150 ans qui est conçu autour de l'homme et non des routes. Le mode de vie de THE LINE se caractérisera par l'accessibilité piétonne : les services essentiels du quotidien, comme les écoles, les cliniques, les installations de loisirs et les espaces verts, se trouveront tous à moins de cinq minutes de marche.

En outre, les transports à très grande vitesse et les solutions de mobilité autonome faciliteront les déplacements et permettront aux résidents de consacrer le temps gagné à la santé et au bien-être. Aucun trajet ne devrait durer plus de 20 minutes.

Alimentées par l'intelligence artificielle (IA), les communautés de THE LINE disposeront de capacités cognitives et apprendront constamment pour trouver des moyens prédictifs de faciliter la vie des gens et permettre aux résidents et aux entreprises de gagner du temps. THE LINE tirera parti de 90 % des données disponibles pour améliorer les capacités de ses infrastructures, surpassant de loin les villes intelligentes existantes, qui utilisent généralement 1 % des données disponibles.

THE LINE redéfinira la durabilité en intégrant des aménagements urbains alimentés à 100 % par de l'énergie propre, offrant aux habitants des environnements non pollués, plus sains et plus durables. Les communautés à usage mixte seront construites de façon à s'intégrer à la nature environnante, et non à la remplacer.

Dirigés par des chefs de file mondiaux, les secteurs de NEOM orientés vers l'avenir œuvrent déjà pour répondre à certains des défis les plus pressants de la planète. Grâce à un nouveau marché dédié aux innovations révolutionnaires, ils créent des occasions d'attirer des talents, des investisseurs et des partenaires à l'écosystème commercial de NEOM.

La construction de THE LINE commencera au premier trimestre de 2021. THE LINE constitue un des projets d'infrastructure les plus complexes et les plus difficiles au monde et compte parmi les vastes travaux de développement déjà en cours à NEOM.

Le projet NEOM fait partie du portefeuille diversifié et de calibre mondial du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, l'un des plus grands fonds souverains au monde.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et illustre la vision de ce à quoi ressemblera un « nouvel avenir » (signification de « NEOM »). Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, sur la mer Rouge, qui sort de terre et a vocation à être un laboratoire vivant, c'est-à-dire un endroit où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un lieu de résidence pour les personnes qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitat exceptionnel, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents provenant du monde entier. Il comprendra des villes de tailles différentes, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des lieux de sport et de divertissement et des destinations touristiques. Ce centre d'innovation attirera les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés qui viendront y rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises en faisant preuve d'innovation. Les résidents de NEOM incarneront un esprit international et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risque et de la diversité, qui s'appuieront sur une loi progressiste, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

