Somtech Solutions lance AimS : l'intelligence artificielle au service de l'architecte AimS pour développer et maintenir le logiciel sur mesure

L'entreprise québécoise redéfinit le développement logiciel sur mesure avec AI-Implemented & Maintained Software -- une approche qui réduit les coûts de 60 à 80 % et accélère les livraisons de mois à semaines

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Somtech , firme québécoise spécialisée en développement logiciel sur mesure, annonce aujourd'hui le lancement officiel d' AimS (AI-Implemented & Maintained Software), un modèle opérationnel où l'intégralité du cycle de développement et de maintenance logicielle est prise en charge par des agents d'intelligence artificielle, sous supervision humaine stratégique.

Un changement de paradigme pour le logiciel sur mesure

Le développement logiciel sur mesure est historiquement freiné par des coûts élevés, des délais imprévisibles et une dépendance importante envers des équipes de développeurs. Avec AimS, Somtech propose une alternative radicale : les agents d'intelligence artificielle conçoivent, codent, testent et déploient les systèmes logiciels, sous la supervision constante d'architectes AimS humains qui assurent la direction stratégique, la validation métier et le contrôle qualité à chaque étape.

L'acronyme AimS est volontairement explicite : Implemented couvre la construction initiale complète, Maintained couvre l'évolution et la maintenance continues par l'IA, et Software rappelle que le livrable est un logiciel fonctionnel dont le client est pleinement propriétaire.

Des avantages concrets pour les entreprises

Selon les expériences réalisées avec ses clients, Somtech observe que le modèle AimS permet de réduire les coûts de développement de 60 à 80 % par rapport aux approches traditionnelles, tout en comprimant les délais de livraison de plusieurs mois à quelques semaines. La maintenance, traditionnellement un poste de dépense imprévisible, devient un service continu et à coût maîtrisé grâce à l'IA qui connaît intimement le système qu'elle a elle-même construit.

Le modèle s'adresse particulièrement aux PME qui numérisent leurs opérations, aux startups en phase de lancement qui ont besoin d'une première version (MVP) robuste, et aux organisations qui nécessitent des applications internes spécialisées -- des portails clients aux tableaux de bord analytiques -- sans les budgets habituellement associés au développement sur mesure.

Citation

« Chaque entrepreneur se pose la même question : comment faire pour prendre le contrôle de mon évolution numérique sans y laisser ma chemise ? AIMS est notre réponse. Grâce à l'intelligence artificielle, sous la supervision de nos architectes, nous rendons le logiciel sur mesure accessible à ceux qui en étaient exclus par les coûts et les délais. »

-- Maxime Leboeuf et Bruno Potvin, cofondateurs de Somtech

Une vision pour l'avenir du logiciel

Somtech positionne AimS comme le début d'une transformation plus large. À terme, les équipes AimS pourront gérer des écosystèmes logiciels entiers de manière autonome -- détectant les problèmes avant qu'ils ne surviennent, proposant des améliorations architecturales et adaptant le logiciel à l'évolution des besoins en temps réel. L'entreprise entend démocratiser l'accès au logiciel sur mesure pour les organisations de toutes tailles au Québec et au Canada.

À propos de Somtech

Somtech est une firme québécoise de développement logiciel sur mesure qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour concevoir, déployer et maintenir des solutions logicielles adaptées aux besoins spécifiques de chaque organisation. Avec son modèle AimS (AI-Implemented & Maintained Software), Somtech redéfinit les standards de coût, de vitesse et de qualité du développement logiciel. Pour en savoir plus : somtech.solutions

SOURCE Somtech inc.

Renseignements médias : Maxime Leboeuf et Bruno Potvin, Cofondateurs, Somtech, Courriel : [email protected], Tél.: (418) 425-5605, Web : somtech.solutions