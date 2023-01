OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille est heureux d'annoncer la tenue d'un sommet virtuel gratuit en deux volets, les 27 et 28 janvier 2023, qui adopte une approche axée sur la famille pour répondre aux besoins des aidants naturels et des proches au sein de la communauté des vétérans.

L'Institut Atlas reconnaît que les familles de vétérans sont plus que des systèmes de soutien et qu'à ce titre, elles ont des besoins propres à leurs propres expériences. Le sommet, Outiller les familles en leur offrant des connaissances, une communauté et de l'espoir, est ouvert aux familles de ceux qui ont servi dans les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada. Il réunira des membres de la communauté et d'autres experts qui se consacrent à fournir de l'information, des outils et des ressources sur la santé mentale et le bien-être des membres de la famille des vétérans.

Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l'Institut Atlas, fait valoir que le sommet est important parce qu'il répond aux besoins particuliers des familles de vétérans. [traduction] « En plus d'assurer la reconnaissance de leur parcours, ce sommet souligne l'importance de soutenir les aidants naturels dans leur rôle. » Selon M. Hosseiny, l'approche n'est pas une question de « l'un ou l'autre », mais plutôt des « deux », ce qui signifie qu'il est important de tenir compte des besoins des vétérans et de leur famille. [traduction] « Bien que nous sachions que les vétérans ont des besoins particuliers, il est important de souligner qu'ils font également partie d'une cellule familiale. En tenant compte des besoins des membres de la famille et en les examinant indépendamment, l'approche holistique adoptée peut renforcer l'ensemble de cette cellule familiale. »

Laryssa Lamrock, conseillère stratégique pour les familles des vétérans de l'Institut Atlas, réitère l'importance de reconnaître le parcours des familles, indépendamment de celui des vétérans. [traduction] « L'expérience est différente pour la personne atteinte d'un traumatisme lié au stress opérationnel (TSO) par rapport à ses proches qui l'aiment. Le sommet abordera ces parcours uniques en explorant des sujets liés à la santé mentale comme l'usure de compassion, les répercussions sur les enfants et les effets sur les relations, entre autres », précise-t-elle. [traduction] « Ce sommet permet aux participants de s'informer sur les questions importantes propres à l'expérience des familles, et de réfléchir à la façon dont elles se rapportent à leurs propres expériences. »

Il y aura également un segment sur les stratégies visant à aider les jeunes à comprendre le TSO d'un parent, du point de vue de différents types de familles, ainsi que sur les stratégies visant à appuyer des communications saines entre les membres de la famille.

Le sommet comprendra des présentations principales de Guy Dallaire et de Kathleen Mills. Membre d'une famille militaire multigénérationnelle très connue, M. Dallaire fera part de ses expériences de traumatisme intergénérationnel et des façons de s'en sortir. Mme Mills décrira la vie d'une conjointe de militaire en parlant de sa propre expérience d'un TSO et des répercussions qui en découlent sur les enfants et les relations.

Mme Lamrock souligne l'importance d'offrir un soutien aux membres de la famille des vétérans. [traduction] « Les familles connaissent elles-mêmes des problèmes et des besoins qu'elles peuvent surmonter grâce au service, indépendamment du vétéran ou de la personne ayant un problème de santé mentale. À ce titre, elles ont besoin de soutien dans leur rôle d'aidant naturel, ainsi que pour leurs propres besoins. Ce sommet nous permet d'attirer l'attention sur ces questions et sur les différentes façons de les aborder », ajoute-t-elle.

Vous trouverez de plus amples renseignements, y compris la façon de vous inscrire, à l'adresse suivante : bit.ly/sommet-virtuel-des-familles-de-vétérans.

