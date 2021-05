Sommet sur le système préhospitalier d'urgence : le gouvernement doit entendre les préoccupations

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Sommet sur le système préhospitalier d'urgence, qui se tient aujourd'hui, Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ), dévoilent la présente déclaration :

« Nous croyons que les entreprises ambulancières du Québec doivent continuer d'occuper une place importante dans la prestation et la gestion des services préhospitaliers d'urgence. Nous sommes des acteurs clés et voulons aider à bonifier l'offre de services aux citoyens et aux hôpitaux en mettant à leur service notre expérience, notre capacité d'innovation, notre agilité et notre efficience partout en régions. Nous sommes des acteurs clés afin de bonifier l'offre de services aux citoyens et aux hôpitaux en mettant à leur service notre expérience, notre capacité d'innovation, notre agilité et notre efficience partout en région.

Nous tenons à rappeler qu'il n'y a pas de consensus sur la structure proposée par le Comité national de transformation du système préhospitalier d'urgence (CNTSPU). De ce fait, nous demandons que le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, se positionne en faveur de la création d'un ordre professionnel pour les paramédics du Québec. Cet ordre est essentiel pour assurer la protection du public et la professionnalisation des travailleurs. La création d'un ordre professionnel devrait être l'un des fondements du nouveau système préhospitalier d'urgence québécois.

Il est temps que le ministre reconnaisse que les paramédics et les entreprises ont les compétences et la polyvalence pour offrir davantage de soins préhospitaliers ou extrahospitaliers, et ce, au bénéfice de toute la population québécoise. Il est aussi primordial que l'ensemble des acteurs contribuent à bâtir, avec une participation citoyenne accrue, un système préhospitalier moderne, plus souple et mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui afin d'en assurer sa réussite.

Les paramédics de nos organisations ont les compétences, le savoir-faire et le potentiel requis pour collaborer à résoudre les défis du réseau de la santé et des services sociaux en prêtant main-forte à nos partenaires actuels. Tous les jours, leur implication dans le milieu permet de sauver des vies et de bien répondre aux besoins de milliers de personnes fragilisées et vulnérables, dont l'état de santé nécessite leur intervention et des soins de proximité. »

Les signataires de la déclaration sont disponibles pour des entrevues.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Actuellement présente dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

