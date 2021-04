Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes - Une programmation participative, du 12 au 17 juin 2021, avec Jean-François Breau comme porte-parole

QUÉBEC, le 11 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, et le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, M. Jean Johnson, annoncent, aujourd'hui, que le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes aura lieu du 12 au 17 juin 2021 et que l'auteur-compositeur-interprète Jean-François Breau agira comme porte-parole de ce grand rendez-vous.

En plus de marquer le début de ce qui est souhaité comme une nouvelle ère de cette relation entre le Québec et la francophonie canadienne, le Sommet sera également le point culminant de la démarche du gouvernement du Québec en vue du renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, qui se voudra encore plus ancrée dans l'action. Forte du leadership du Québec en soutien à la francophonie canadienne, cette politique reposera sur des valeurs de solidarité, de justice, d'équité, de diversité et de collaboration.

Rappelons que le projet de Sommet est né d'une volonté commune du gouvernement du Québec et de la FCFA de se rapprocher et de créer une nouvelle solidarité francophone, notamment pour mieux protéger et promouvoir la place du français partout au Canada. Le Sommet, qui se tiendra virtuellement, rassemblera des centaines de personnes issues des sociétés civiles du Québec et des autres provinces et des territoires, en vue de créer des occasions de collaboration sur les plans politique, économique, social et communautaire. L'objectif est de se donner, ensemble, des moyens d'action concrets en vue de renouveler la relation entre les Québécois et les francophones et francophiles ailleurs au Canada.

Les possibilités offertes par le virtuel permettront à de nombreuses personnes et organisations intéressées par ce rapprochement de prendre part aux activités. Le Sommet débutera ainsi par des séances d'échanges sur les enjeux historiques et actuels du rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne, qui se dérouleront le samedi 12 juin et qui seront ouvertes au public. Par la suite, du 14 au 16 juin, six ateliers thématiques de coconstruction permettront aux représentants d'organismes sélectionnés du Québec et de la francophonie canadienne de dessiner ensemble ce que devrait être le rapprochement. Le Sommet se terminera le 17 juin, avec plusieurs activités de bilan qui viseront à transformer les conversations en engagements concrets. Ces dernières seront ouvertes au public. Le Sommet se terminera sur une note festive, le soir du 17 juin, au son des accents musicaux de toutes les francophonies canadiennes : une émission spéciale de Belle et Bum sera présentée en primeur à toutes les personnes qui auront participé au Sommet. Cette émission sera ensuite diffusée à l'automne 2021 sur les ondes de Télé-Québec.

Le grand public aura aussi la possibilité de participer à des activités sur le thème du rapprochement qui seront organisées par le Centre de la francophonie des Amériques (CFA), en mai et en juin. Par ailleurs, le Sommet s'associera à plusieurs activités partenaires, la plupart également ouvertes au grand public, qui contribueront à animer la conversation. Ces activités seront annoncées sur le site Internet du Sommet. De plus, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) offriront aux participantes et participants jeunesse invités au Sommet une activité de formation sur le vivre ensemble.

Citations :

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je confirme la tenue du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, de façon virtuelle, du 12 au 17 juin 2021. Avoir Jean-François Breau comme porte-parole est d'ailleurs un honneur et un privilège. Il est primordial de poursuivre le dialogue entre le Québec et les francophonies canadiennes à un moment où la résilience et la solidarité se révèlent d'autant plus essentielles pour nos communautés. Je l'ai toujours dit : la francophonie est un investissement, et non une dépense. Profitons donc de la tenue de ce sommet pour échanger de manière franche et constructive afin de faire naître de nouvelles collaborations, plus nécessaires que jamais, entre les Québécois et les francophones et francophiles de partout au Canada. N'ayons pas peur d'avoir de grandes ambitions de solidarité francophone. Les forces vives du Québec et des communautés francophones canadiennes sont capables de choses merveilleuses si elles travaillent ensemble! »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Les derniers mois ont montré à quel point le français est vulnérable partout, y compris au Québec. Il n'a jamais été plus pertinent de parler de rapprochement : au-delà de nos réalités spécifiques, nous partageons, tous et toutes, la même détermination d'affirmer la place de notre langue et de la transmettre aux générations futures. Nous avons tout avantage à travailler ensemble vers cet objectif. Malgré la pandémie, les Québécois et les Québécoises, comme les francophones ailleurs au pays, ont trouvé des manières de se rassembler virtuellement pour des occasions comme la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête nationale de l'Acadie. De la même manière, nous nous rassemblerons en juin 2021. »

Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada

« C'est avec une immense fierté que j'ai accepté le rôle de porte-parole du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Étant moi-même acadien d'origine, j'ai la conviction profonde que les communautés francophones canadiennes doivent se retrouver autour de grands projets et avoir une vision commune pour assurer la pérennité de notre riche héritage. En plus des activités de rapprochement, et malgré les contraintes exceptionnelles, le Sommet sera aussi une occasion de fêter et de célébrer la francophonie en musique. Je vous invite donc à participer en grand nombre et à vous joindre à moi virtuellement lors des festivités de juin! »

Jean-François Breau, porte-parole

Pour en savoir plus, consultez le site du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes.

Pour participer à la première phase des consultations, en vue de l'élaboration de la prochaine Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, rendez-vous sur la plateforme en ligne d'ici le 20 avril 2021. Certaines de vos idées pourraient être abordées lors du Sommet.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Renseignements: Sources : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 418 265-1982; Serge Quinty, Directeur des communications Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Tél. : 613 286-4820, [email protected]; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]