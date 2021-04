Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l'inclusion - Un programme à l'image d'une ville plus accueillante et plus inclusive

« La moitié de notre population (51,3 %) est issue de l'immigration de première et deuxième générations. Laval, 2 e ville d'accueil des personnes immigrantes au Québec, s'enrichit collectivement tout en faisant face aux défis liés à la mobilité internationale. J'invite les Lavalloises et les Lavallois à ce rendez-vous unique pour y découvrir notre approche interculturelle et d'inclusion afin de favoriser un vivre-ensemble harmonieux », souligne le maire de Laval, Marc Demers, tout en saluant la présence appréciée des ministres Benoit Charrette et Nadine Girault.

La programmation regroupera plusieurs intervenants clés qui présenteront les actions prises par Laval pour édifier une ville solidaire, accueillante et inclusive favorisant la cohésion sociale. Dans la volonté de s'inspirer des grandes tendances pour les villes du XXIe siècle en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, le Sommet accueillera Maryse Potvin, directrice de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité, et professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal, qui y présentera une conférence sur le sujet.

« Nous sommes heureux de présenter au grand public le fruit des actions de la Ville, mais aussi celles des partenaires avec qui nous travaillons étroitement dans nos démarches régionales en matière d'immigration et d'inclusion. Inscrivez-vous au Sommet sans tarder », conclut Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d'Auteuil et responsable des dossiers relatifs aux communautés culturelles.

Dévoilement du Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle

À titre d'organisation municipale et reconnue comme gouvernement de proximité dans l'exercice de ses compétences de prestation de services aux citoyens, la Ville de Laval se dote du Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle. Ce cadre concourt à la réalisation de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, qui depuis plus de 5 ans guide la planification et le développement du territoire et contribue à assurer un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain à toute la population lavalloise. Il s'agit d'une réponse audacieuse qui représente le virage municipal dans la prise en compte de la diversité ethnoculturelle dans les pratiques organisationnelles et les interventions régionales. Il sera dévoilé lors du Sommet.

Un programme riche, pensé pour le grand public

Adapté au contexte actuel, le programme virtuel du Sommet se compose de plusieurs segments entrecoupés de capsules inspirantes de partenaires, d'intervenants municipaux et des artistes Mehdi Bousaidan et Eddy King.

