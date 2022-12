Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne - Une feuille de route pour transformer le système scolaire en langue française

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Les déléguées et délégués des milieux scolaires, associatifs et communautaires, réunis lors du Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne les 1ers et 2 décembre 2022, à Ottawa, se sont engagés à travailler dès maintenant et de manière collective afin d'assurer la transformation du système d'éducation en langue française en Ontario et en faire un véritable projet de société. Le Sommet fait suite à une vaste consultation, amorcée en septembre 2021, pour laquelle l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) avait fait appel à ses membres, aux organismes, aux représentantes et représentants gouvernementaux et au grand public. Le rapport synthèse de la consultation, publié le 19 octobre 2022, a servi de base pour définir les objectifs du Sommet.

« Pendant le Sommet, les déléguées et les délégués ont convenu qu'il est temps de travailler toutes et tous ensemble vers des objectifs communs afin d'assurer la pérennité de l'école franco-ontarienne et continuer à offrir aux élèves toutes les conditions gagnantes pour réussir, et ce, de la petite enfance au postsecondaire. », déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Les déléguées et les délégués au Sommet se sont entendus sur les cinq principes fondamentaux suivants :

L'avenir de notre communauté, et plus particulièrement de notre système d'éducation, repose sur notre engagement individuel et collectif.

L'école franco-ontarienne doit demeurer au cœur et à l'image de nos communautés francophones. L'école franco-ontarienne doit rester accueillante, bienveillante, riche de sa pluralité et en pleine évolution afin d'assurer la réussite éducative de chaque élève et de répondre aux besoins de notre collectivité aujourd'hui et pour les générations à venir.

Les francophones en Ontario ont droit à l'égalité réelle en éducation, de la petite enfance aux études postsecondaires, ce qui peut impliquer une différentiation lorsque leur situation et leurs besoins particuliers l'exigent, afin de leur assurer un niveau d'éducation équivalent à celui de la majorité linguistique.

ont droit à l'égalité réelle en éducation, de la petite enfance aux études postsecondaires, ce qui peut impliquer une différentiation lorsque leur situation et leurs besoins particuliers l'exigent, afin de leur assurer un niveau d'éducation équivalent à celui de la majorité linguistique. Les élèves, les parents, les partenaires communautaires et les travailleuses et les travailleurs, à tous les niveaux du domaine de l'éducation, jouent un rôle essentiel dans la réalisation du mandat de l'école de langue française et les écoles et les conseils scolaires doivent soutenir le développement des communautés francophones.

L'élaboration d'une feuille de route, par et pour les francophones, est importante pour que notre vision du système scolaire devienne un projet de société.

« Le Sommet a démontré la nécessité d'établir une feuille de route avec une vision et des priorités claires pour assurer la nécessaire transformation des écoles francophones. Pour ce faire, nous nous engageons collectivement à poursuivre le travail amorcé afin de concrétiser nos aspirations pour l'avenir de notre système d'éducation en langue française. », ajoute Anne Vinet-Roy.

Le rapport du Sommet sera diffusé d'ici le printemps 2023. Les déléguées et délégués du Sommet se sont engagés à se rencontrer à nouveau en mars 2025 afin de faire le point sur l'élaboration de la feuille de route.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Renseignements: Mélanie Routhier Boudreau, Directrice des communications, [email protected], 613 850-6410