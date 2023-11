Sommet Près du cœur : 11 organisations réclament un plan concret du gouvernement pour l'avenir de nos cœurs de villes et de villages

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet Près du cœur, 11 organisations dévoilent une déclaration commune appelant le gouvernement à mettre en place un plan pour revitaliser les cœurs de villes et de villages au Québec. Face aux défis tels que la concurrence des mégacentres commerciaux et le travail à distance, qui réduisent la fréquentation, mais aussi la crise de l'habitation et son corollaire la montée de l'itinérance, qui créent des enjeux d'attractivité et de cohabitation, les signataires de la déclaration demandent au gouvernement d'établir une vision et un plan pour revitaliser ces lieux. La déclaration propose 8 actions mettant notamment l'accent sur la vitalité, l'accessibilité, le développement économique, la préservation du patrimoine, la mobilité durable et la modernisation de la fiscalité municipale. L'objectif est de préserver ces centres vitaux afin d'assurer un avenir florissant non seulement dans les grandes villes, mais dans toutes les régions du Québec.

« On sait que c'est un enjeu important pour le gouvernement du premier ministre Legault, qui a récemment réitéré sa promesse de 470 millions $ pour soutenir les services de proximité. Dans cette déclaration, de nombreux acteurs démontrent l'ampleur du problème et proposent des solutions concrètes à mettre en place dès maintenant. Il est essentiel de passer d'investissements sporadiques à des actions plus larges et à une plus grande échelle. En d'autres termes, il est temps d'être ambitieux, de voir plus loin et d'agir de manière plus audacieuse pour créer un impact significatif pour nos cœurs de villes et villages. » souligne Christian Savard, Président exécutif de Rues principales.

Les 11 signataires de la déclaration sont Action patrimoine, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, le Chantier de l'économie sociale, Espace MUNI, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Groupe d'intérêt de l'armature commerciale, l'Institut de développement urbain du Québec, l'Ordre des urbanistes du Québec, Piétons Québec, Rues principales et Vivre en Ville.

À propos du projet Près du cœur

Le projet Près du cœur de Rues principales vise à réduire l'empreinte carbone des déplacements vers les commerces et à promouvoir l'offre commerciale de proximité au cœur des collectivités. Près du cœur bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec provenant du programme Action-Climat Québec et s'inscrit dans les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

