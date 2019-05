Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert - Participation du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, participe au Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert, à Ottawa.

Le Sommet, tenu du 29 au 31 mai, permet au ministre de partager les principales réalisations du Québec, en compagnie de M. Bill Walker, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario. En tant que panéliste, le ministre a échangé avec des représentantes et représentants de l'Écosse, de la Tunisie, de l'Argentine et du Ghana sur divers sujets, dont les données ouvertes, la participation publique et la transformation numérique gouvernementale.

Cette rencontre permet au ministre de réitérer l'intérêt du Québec à devenir membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Ce partenariat est une initiative internationale multilatérale, fondée en 2011, qui vise à promouvoir la transparence et l'intégrité des gouvernements en tirant profit du numérique.

Citation :

« Le gouvernement du Québec souhaite poursuivre l'application des principes du gouvernement ouvert. Au cours de la prochaine année, la population sera d'ailleurs consultée pour contribuer à la détermination des actions prioritaires à mettre en œuvre pour accroître la transparence et l'ouverture de l'État. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Plus de soixante-dix pays, dont le Canada , les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, sont membres du Partenariat pour un gouvernement ouvert.

, les États-Unis, la et le Royaume-Uni, sont membres du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Le portail Données Québec est une mesure phare du Québec en matière de gouvernement ouvert. Il regroupe 38 ministères et organismes, plus de 10 municipalités couvrant environ 50 % de la population et 5 organismes de la société civile.

Le portail Données Québec a remporté le Grand Prix canadien de l'excellence, en marge du Sommet canadien sur les données ouvertes de 2018.

