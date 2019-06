Sommet Jeunesse Atikamekw - La jeunesse Atikamekw structure son action politique pour l'avancement de la Nation

SAGUENAY, QC, le 9 juin 2019 /CNW Telbec/ - La 3e édition du Sommet Jeunesse Atikamekw s'est clôturée ce matin à Saguenay avec l'adoption de la Charte Jeunesse Atikamekw Nehirowisiw et l'élection des représentants du mouvement jeunesse Ka Ockatisitcik, l'ensemble étant dédié à la participation active des jeunes Atikamekw au progrès économique et social et au dynamisme culturel de la Nation. « Les jeunes de mon peuple disposent d'un support aujourd'hui renforcé pour faire valoir leurs besoins et leurs souhaits. Nourrir leur engagement politique est essentiel pour cultiver le progrès et le dynamisme de la Nation. Le sentiment de fierté qui m'habite aujourd'hui est profond », a déclaré Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Résultat d'une mobilisation initiée en 2017, les vingt articles qui constituent la Charte et le mouvement jeunesse offrent un levier à l'expression et à l'engagement politiques des jeunes Atikamekw. La Charte est un texte fondateur qui guidera la définition de la Stratégie jeunesse à venir et dont les premières pistes d'action ont été débattues lors du Sommet, notamment en ce qui a trait à l'accompagnement entrepreneurial, le développement des échanges entre les communautés, la protection de l'environnement, l'adoption de protocoles favorables à l'unité de la nation et à l'avancement des négociations territoriales ou encore l'amélioration des dispositifs de prévention pour la santé et le bien-être.

Le Conseil de la Nation Atikamekw félicite ainsi madame Marie-Christine Petiquay, madame Warowick Denis-Damée et madame Chrystina Flamand, élues représentantes jeunesse de Ka Ockatisitcik respectivement pour les communautés de Manawan, Opitciwan et Wemotaci et qui, dans le cadre de leur mandat animeront les activités qu'ils jugeront favorables à la représentativité de la jeunesse et à la prise en main de leur avenir.

« J'interpelle chacune des instances Atikamekw à considérer la Charte et Ka Ockatisitcik comme un appel pour faire de l'énergie et de l'enthousiasme de nos jeunes la voie de l'exemplarité qui doit être celle de notre Nation. J'interpelle également la sensibilité et l'attention des gouvernements du Canada et du Québec sur l'opportunité d'une approche beaucoup plus déterminée au soutien de la jeunesse autochtone », a ajouté M. Awashish.

Pour accéder à la Charte Jeunesse Atikamekw Nehirowisiw :

http://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr//uploads/telechargement/CharteJeune.pdf

