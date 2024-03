-Focus on Pro, Pro For Mate-

HUIZHOU, Chine, 6 mars 2024 /CNW/ - Les 2 et 3 mars, à l'occasion du 20e anniversaire de la création de LAMPRO, le Sommet international des distributeurs a connu une conclusion heureuse à Huizhou. Sous le thème « Focus On Pro, Pro For Mate », le sommet a attiré plus de 200 partenaires du monde entier, qui souhaitaient discuter des tendances de l'industrie et des technologies de pointe. Au cours du sommet, LAMPRO a organisé une cérémonie de remise de prix de reconnaissance et une cérémonie de signature pour permettre aux partenaires de construire ensemble un système de partenariat et de créer ensemble un avenir meilleur.

LAMPRO LAMPRO

Lors du sommet, des spectacles d'opéra, prestations musicales et autres séances de divertissement d'artistes du Sichuan ont créé une ambiance chaleureuse et confortable, de sorte les enfants ont grandement apprécié l'événement. L'un de nos partenaires a même pris l'initiative de chanter sur scène.

Pour partager des occasions d'affaires avec des partenaires et démontrer la vision d'un développement prospère, LAMPRO a élaboré la cérémonie de lancement sur le thème de « l'arbre des rêves » et présenté une vidéo de peinture sur sable évoquant le 20e anniversaire. Au début, le président Tiger Lin a remercié tous les partenaires d'avoir choisi Unilumin et LAMPRO, et il a insisté sur le fait qu'il est essentiel de choisir la bonne marque et de la respecter, afin de devenir un chef de file exceptionnel à l'échelle locale. Par la suite, M. Lawrence Liu, directeur général de LAMPRO, a fait part de la stratégie de développement du système de partenaires de LAMPRO. Le directeur du projet a présenté en détail LMini et d'autres grandes gammes de produits, ce qui a grandement renforcé la confiance des partenaires mondiaux.

De plus, pour remercier les partenaires de leur soutien et de leur recherche de développement mutuel, LAMPRO a également tenu une cérémonie de remise de prix, une cérémonie de signature et une visite à la base de fabrication intelligente de Daya Bay le 3 mars, ce qui a démontré les capacités de fabrication intelligentes de premier plan et des produits de haute qualité de LAMPRO. LAMPRO s'attend sincèrement à établir une relation de coopération plus étroite avec ses partenaires mondiaux. Les partenaires ont déclaré qu'ils ont acquis de précieuses occasions d'amitié et de coopération au sommet, et ont reconnu la force manufacturière et la capacité de production de LAMPRO.

Pendant ce temps, des tirages au sort organisés minutieusement ont été un moment fort de l'événement, où les prix comprenaient des équipements électroniques de marques bien connues. À la fin du repas, LAMPRO a présenté des souvenirs uniques, y compris la mascotte du 20e anniversaire de LAMPRO, dans l'espoir de laisser une impression inoubliable sur chaque invité.

Pour ce qui est de l'avenir, nous nous attendons à partager de plus grandes joies de réussite avec un plus grand nombre de partenaires lors des prochains sommets des distributeurs, à créer un avenir prometteur et à favoriser un monde meilleur ensemble.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2354832/LAMPRO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2354833/LAMPRO.jpg

SOURCE LAMPRO

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yao Zhang, [email protected]